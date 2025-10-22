След седмица блокаж: Очаква се парламентът да работи

Очаква се депутатите да се върнат на работа днес след седмица на блокаж заради липсата на кворум и невъзможност да се проведе заседание.

До труса в управлението се стигна, след като от ГЕРБ поставиха редица въпроси към своите коалиционни партньори, включително дали да има промяна във формулата на управление.

След проведеното заседание на Съвета за съвместно управление ГЕРБ и "Има такъв народ" поставиха нов въпрос за въвеждане на ротационно председателство на парламента, което породи допълнителни въпросителни около бъдещето на законодателния процес и стабилността на коалицията.

Без официални изявления стана ясно, че според участниците в срещата идеята за ротация е поставена в името на споделеното управление на държавата между трите формации в коалицията, но към момента няма консенсус нито по механизма, нити по сроковете за такава промяна. Разговорите ще продължат и през следващите дни, заедно с обсъжданията на бюджет 2026.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира вчера, че в сряда ще има пример за работещо Народно събрание. Според нея няма причина да няма кворум в пленарната зала и въпросът за стабилността е въпрос, който трябва да надделява над партийно политическия егоизъм.

Две важни законодателни инициативи са включени в дневния ред на Народното събрание за тази седмица - Закон за водоснабдяване и канализация и ратификация на споразумението между България и Европейската банка за възстановяване и развитие.