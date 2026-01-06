Буданов надхитри Ермак и се настани в креслото на №2 в Украйна

Кирил Буданов, който беше началник на военното разузнаване на страната до петък, започна новата година отлично.

На 27 декември Буданов фалшифицира смъртта на фронтовата линия на Денис Капустин - командир на проукраинска руска милиция - и с това подмами руски шпиони да предадат над половин милион долара награда за фалшивото убийство, пише Джейми Детмер, редактор на мнения и колумнист по външни работи в POLITICO Europe.

След това, в четвъртък, той открито отпразнува театралната хитрост, като публикува видеоклип, на който се усмихва широко редом с командира на бунтовниците. „Поздравявам ви, както се казва, с завръщането ви към живота“, изръмжа 39-годишният началник на разузнаването.

И на следващия ден украинският президент Володимир Зеленски го назначи за началник на кабинета, като дългоочаквания заместник на дългогодишния си помощник и приятел Андрий Ермак.

Ермак, който на практика действаше като съпредседател до края на мандата си, беше принуден да подаде оставка през ноември след антикорупционен обиск в апартамента му като част от нарастващо разследване за корупция в енергийния сектор на Украйна и вътрешни лица в президентството. Характерно упорит Зеленски първоначално отбягваше призивите Йермак да си тръгне, но в крайна сметка им се вслуша, когато дори депутати от собствената му партия започнаха да се бунтуват.

Напускането на Ермак е тектонична политическа промяна за Украйна

Но може би Буданов си е позволил тайна усмивка след новото си назначение - в края на краищата, той не само отново беше надхитрил руснаците, но и беше надхитрил Ермак, който го виждаше като съперник и се беше опитал да го уволни няколко пъти, само за да се окаже втората най-влиятелна фигура в Украйна.

Задачата, която предстои, обаче не е лесна. И в новата си роля популярният военен майстор-разузнавач ще се нуждае от всяка капка политическа хитрост, която демонстрира, докато надхитри Ермак.

Поемането на поста ръководител на президентския кабинет е достатъчно обезсърчително и в най-добрите времена. Но това са най-лошите времена - Украйна е в критичен момент от дългогодишна екзистенциална война, а руският президент Владимир Путин не показва никакви признаци, че иска това да приключи. Всъщност, точно обратното.

Междувременно на бойното поле Украйна е под нарастващ натиск, тъй като Русия има тактическо превъзходство. Битките на изток подчертават сериозния недостиг на работна сила в страната. Украинският пристанищен град Одеса е подложен на свирепи атаки с дронове и ракети като част от опита на Русия да задуши икономиката на страната чрез нарушаване на износа. А на вътрешния фронт руските атаки срещу енергийната инфраструктура на страната са с много по-голям мащаб тази година и Украйна няма противовъздушната отбрана, за да се справи - нито пък е вероятно скоро да я получи.

На всичкото отгоре Киев е изправен и пред нетърпелив президент на САЩ, който е нетърпелив Киев да се поддаде на неприемливи руски искания, което би оставило страната уязвима и вероятно в политическа криза.

Така че, Буданов не само ще трябва да помогне на шефа си да избегне сблъсък с непостоянния Доналд Тръмп, който изглежда симпатизира на Москва

и твърде често повтаря тези на Кремъл, но и ще трябва да помогне на Зеленски да се справи с все по-бурната партийна политика на Украйна и да преодолее нарастващата пропаст между лидера на страната и нейния парламент. Нещо повече, ако Зеленски няма друг избор, освен да приеме неблагоприятно мирно споразумение, Буданов ще трябва да му помогне да го продаде на украинците.

Партийната политика в Украйна се завърна с гръм и трясък тази година, предизвикана от недобре преценена и в крайна сметка провалена маневра на Зеленски и Ермак, които се опитаха да лишат две ключови антикорупционни агенции от тяхната независимост това лято, точно когато и двамата започваха да разследват вътрешни лица на президента. Разрастващият се корупционен скандал, свързан с разбития енергиен сектор на страната, само добави към общественото разочарование и парламентарното разочарование. И макар украинците да подкрепят Зеленски с цялата си сила в дипломатическата му борба с Вашингтон, критиките към неговото управление само се засилиха.

Буданов е човек на действието, който тайно участва в акции, повтаряйки лична история на фронтовата линия, в която се е сражавал в Донбас веднага след Майдан, като част от елитно командосско звено на украинската военна разузнавателна служба.