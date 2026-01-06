IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гаранциите за сигурността на Украйна ще включват обвързващи ангажименти?

Зеленски вече е в Париж за среща на “Коалиция на желаещите”

06.01.2026 | 16:00 ч. 34
Reuters

Срещата на върха “Коалиция на желаещите“, домакин на която е френският президент Еманюел Макрон, се провежда в момент, когато Киев сигнализира, че споразумение за прекратяване на почти четиригодишната пълномащабна инвазия на Русия е “на 90% готово“.

Зеленски се срещна с Макрон за частни разговори в Елисейския дворец преди срещата им със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и съветника на президента на САЩ Доналд Тръмп Джаред Кушнер.

“Тези разговори са предназначени да осигурят повече защита и сила за Украйна. Разчитаме на подкрепата на нашите партньори и на стъпки, които могат да гарантират реална сигурност за нашия народ“, каза Зеленски в социалната мрежа X. 

Срещата ще се проведе при закрити врата от 15 часа местно време. Според черновата на заключителната декларация, представена от “Коалиция на желаещите”, гаранциите за сигурност на Украйна ще включват “обвързващи ангажименти за подкрепа на Украйна с цел възстановяване на мира в случай на бъдещо въоръжено нападение от страна на Русия“.

“Тези ангажименти могат да включват използване на военна способности, разузнавателна и логистична подкрепа, дипломатически инициативи, налагане на допълнителни санкции“, се казва в черновата, видяно и цитирано от Ройтерс, което все още се нуждае от одобрение на лидерската по време на срещата.

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, Джаред Кушнер пристигнаха в Париж за днешния форум.

Преговорите за прекратяване на вече почти четиригодишния конфликт се ускориха от ноември. Въпреки това, има малко признаци, че Русия би била склонна да приеме настоящите предложения, като въпросът за територията остава основна пречка за преговорите, а сраженията между двете страни не показват признаци на затихване.

Досега много от военните ангажименти, дадени в рамките на процеса на планиране на действията на Коалицията, бяха доста мъгляви и неопределени, отбелязва агенцията.

Високопоставен европейски представител заяви, че има надежда, че укрепването на коалиционните гаранции ще спомогне и за уплътняване на ангажиментите на САЩ, очертани само в общи линии в двустранните дискусии с Украйна.

В традиционното си обръщение към нацията Зеленски заяви, че срещите в Европа трябва да се превърнат в още един принос към отбраната на Украйна и да подпомогнат усилията за прекратяване на войната.

“Украйна ще се подготви и за двата сценария: дипломатическо решение, към което се стремим, или продължаване на активната отбрана, ако натискът от партньорите върху Русия се окаже недостатъчен. Украйна иска мир“, заяви украинският президент. / БТА

