Банкови такси за превалутиране на лева в новата валута не се изискват през следващите 6 месеца, съгласно Закона за въвеждане на еврото. Това заяви за bTV зам.-председателят на УС на Асоциацията на банките в България - Цветанка Минчева. По думите ѝ са получени запитвания относно недоразумения, където са искани такси, като те ще бъдат проверени.

„Банковата система не събира такси, така е направен законът. Това е практиката на хилядите клиенти, които ние обслужваме последните дни“, каза тя и допълни, че няма лимити за смяна на левове в евро: „При някои филиали е необходимо да се направи заявка при големи суми, например над 30 хил. лв. Това е нормална банкова практика, за да се предвидят налични пари в съответния филиал“.

Минчева призова гражданите да бъдат толерантни към процеса и да не бързат да обменят парите си в първите работни дни. По думите ѝ, ако хората попаднат на казус, който е неправомерен, могат да сигнализират ръководството на съответната банка, както и АББ.

„От обявяването на решението за влизането ни в еврозоната до края на годината – бяха издърпани от оборот около 37% от наличния кеш в обращение, това е над 11 млрд. лв., като една трета от тях са внесени през декември. Само на 5ти януари, са отработени над 1 млн. пос трансакции за над 34 млн. евро, на банкомат – над 1500 трансакции за 37 млн. евро. Представете си логистиката зад това“, обясни Минчева. „От техническа гледна точка, промяната към еврото е изключително сложна. Въпреки това, се случи изключително гладко. По Нова година трансакции започнаха да се обработват в първите секунди, а банкоматите заработиха. Такси от банките при обмяна на пари не се налагат, съгласно Закона за еврото.” "Банките ще сменят безлимитно, шест месеца, без такси, на всички клиенти. След това БНБ ще продължи да го прави в по-дълъг, неограничен период. При различни филиали понякога е необходимо да се направят заявки, например в случи, в които става дума за над 30 000 лв. Това е нормалната практика", обясни Минчева.