Пролет в Търговище: Измерени са 18,5 градуса през деня

Пролетна температура беше измерена днес в Търговище - живакът на термометрите показа 18,5 градуса през деня. Това е с почти с три градуса повече от най-високата измерена за деня, откакто се води статистиката към Метеорологичната обсерватория в Търговище, съобщи за БТА ръководителят на институцията Красимира Стойчева.

Според синоптичната прогноза за утрешния ден над Търговище се очаква да има значителна облачност. В следобедните часове е възможно да превали, ще духа умерен до силен поривист вятър от юг-югозапад, с който ще навлиза топъл въздух.

В четвъртък валежите ще са над по-голямата част от района – предимно от дъжд, но следобед, с обръщането и усилването на вятъра от запад, бързо ще започне да нахлува студен въздух и дъждът ще преминава в сняг. Има опасност от поледици, каза метеорологът.

По думите й в петък облачността ще се разкъса и намалее до слънчево. Западният вятър ще отслабне, вечерта ще се обърне от юг-югозапад. Температурите значително ще се понижат. А в събота, с преминаването на нов циклон, ще се активизират нови валежи от дъжд, които впоследствие ще се обърнат в снеговалеж.