Нещо започна, но нямаме представа как ще завърши: Какви са настроенията във Венецуела?

От Маями до Мелбърн, от Богота до Буенос Айрес, хиляди венецуелски мигранти празнуват края на Николас Мадуро. Но по улиците на Каракас настроението е далеч по-спокойно.

Двата милиона жители на столицата до голяма степен стоят наведени през двата дни, откакто бяха събудени от звука на американски ракетни атаки и новината, че непопулярният им президент си отиде.

Тяхната сдържаност е разбираема. Венецуела е в извънредно положение, въведено месеци преди атаката в събота, което ясно показва, че подкрепата на всяка американска намеса ще се счита за държавна измяна. В понеделник беше въведена допълнителна клауза, призоваваща силите за сигурност да издирват и арестуват всеки, участвал в улесняването на операцията, при която бе заловен Мадуро.

Режимът затвори хиляди протестиращи и активисти непосредствено след изборите през 2024 г., които Мадуро твърди, че е спечелил, въпреки ясните доказателства, че е загубил.

Докато се редяха на опашка за хляб в зеления квартал Кафетал, само шепа жители бяха готови да изразят мнението си.

Една млада жена, Габриела, която носеше бебе, каза, че е видяла няколко американски хеликоптера да се спускат по планините близо до дома ѝ в работнически квартал в покрайнините на града.

"Беше като военен филм", каза тя. "Абсолютно същото, но с експлозии в мащаб и шум, които не мога да опиша."

Операцията в ранните часове на събота продължи по-малко от час.

Оттогава, каза тя, colectivos - проправителствените самообвинители, които действат в най-бедните части на Каракас, са "полудели". Тя твърди, че е чувала, "че всеки, когото видят да протестира на улицата, ще бъде застрелян". Съобщения в този смисъл се разпространяват в социалните медии, въпреки че много от тях изглеждат фалшиви.

"Слава Богу, че се случи това", споделя 51-годишният Карлос, друг купувач, пред The Times. "Но сега е налице страх."

Той отказа да даде подробности, но много венецуелци насаме се чудят дали въпреки зрелищното отстраняване на Мадуро, са се озовали със същия режим, но с нов лидер.

САЩ няма да предприемат пълномащабна намеса във Венецуела

Делси Родригес положи клетва като временен президент на Венецуела

В понеделник се очакваше Делси Родригес, която беше вицепрезидент на Мадуро от 2018 г., да положи клетва като изпълняващ длъжността президент пред националното събрание. По държавната телевизия водещите на новини се опитваха да създадат образ на приемственост и спокойствие.

Един от обръщенията към събранието беше синът на Мадуро, Николас Мадуро Гера, конгресмен.

"Ще изпълняваме дълга си, докато се върнеш, татко", каза той. "Венецуела е в сигурни ръце."

На опашката в пекарната някои казаха, че са особено внимателни, когато гледат антиправителствени публикации онлайн, включително шеги и мемета за залавянето на Мадуро, заради друг слух, че полицията и държавната сигурност обикалят града и проверяват телефони. Тяхната загриженост изглежда е отчасти основателна: изображения, споделени онлайн, показват полицейски проверки на много от основните точки за достъп до магистралата към града.

"Нещо започна, но сега нямам представа как ще завърши", каза Хенри Ескобар, строителен работник.

Неговата непосредствена загриженост беше, че недостигът на храна е "неизбежен" през следващите седмици.

В десетилетието, откакто Мадуро пое властта през 2013 г. от покойния си предшественик Уго Чавес, венецуелската икономика се сви под тежестта на корупцията и дълга с изумителните 75 процента, рецесия с мащаб, рядко срещан по света, дори по време на война. Инфлацията в един момент достигна 2 милиона процента.

Надирът на този спад беше през 2019 г., но оттогава има признаци на стабилизиране, отчасти поради неформална доларизация, водена от Родригес.

Травмата от миналия недостиг означава, че венецуелците се запасяват.

"Ето ни отново на опашка за основни стоки", призна Ескобар. "Нищо никога не се подобрява."

Той намекна, че подозира, че не им се казва пълната история за случилото се през последните 48 часа.

"Американците идват и вземат Мадуро, а ние се озоваваме с абсолютно същото правителство? Няма смисъл."