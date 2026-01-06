Обичате животни? На остров Сирос може да се грижите за над 3000 котки

През 2025 г. Гърция, където традиционно по улиците могат да се видят много бездомни котки, беше определена като европейската страна с най-лоши условия за живот за котките.

В същото време гръцкият остров Сирос от години полага целенасочени усилия уличните котки да получават всичко необходимо за щастлив и здравословен живот.

Според Daily Mail уютният остров, разположен в центъра на Егейско море, на около 110 километра от пристанището на Пирея, е дом на приблизително 3000 бездомни котки.

Още от 90-те години на миналия век благотворителни организации като Syros Cats работят за контрол върху популацията, стерилизацията и грижата за животните.

В момента организацията търси "здрави, активни и самодостатъчни" доброволци, готови да се грижат за котките за период от поне един месец.

Какво се изисква от кандидатите?

В замяна на безплатна стая, закуска и покриване на комуналните разходи, доброволците ще трябва да отделят по пет часа на ден, пет дни в седмицата, за грижи за спасените котки. Те сами поемат пътните си разходи до острова, както и разходите за храна (обяд и вечеря) по време на целия си престой.

Ежедневните задължения включват почистване на котешките тоалетни, подстригване, градинарство, улавяне на бездомни котки, съдействие при даване на медикаменти и транспортиране на болни, ранени или неваксинирани животни до ветеринарен лекар.

Освен това от доброволците се очаква да общуват с посетителите и да водят обиколки в приюта.

Кой има по-голям шанс да бъде одобрен?

По-големи шансове за одобрение имат кандидати с опит като ветеринарни медицински сестри или хора, които вече са се грижили за бездомни котки. Доброволци под 25-годишна възраст обаче най-често биват отхвърляни, тъй като може да не демонстрират необходимото ниво на независимост и инициативност.

Центърът може да приеме едновременно само четирима участници в програмата, често от различни части на света, което означава, че кандидатите трябва да бъдат толерантни и да приемат различията в обичаите, расата, пола и вярванията.

Въпреки че на всеки доброволец се предоставя самостоятелна спалня, от тях се очаква да споделят кухня, баня и обща всекидневна с още двама или трима доброволци.

Кога и как се кандидатства?

Кандидатурите за доброволчество към Syros Cats за 2026 г. в момента са затворени поради огромен интерес, но организацията насърчава всички заинтересовани да следят социалните ѝ мрежи за информация относно следващия прием.

След отварянето на заявленията кандидатите трябва да попълнят формуляр, в който да обяснят защо желаят да бъдат включени в програмата, както и да представят кратко описание на предишния си опит и работа, свързани с грижа за котки.

Организацията приветства дигитални номади и дистанционни работници, но те трябва да са подготвени за гъвкаво онлайн работно време извън фиксирани часове.

Заявления от лица с деца или домашни любимци няма да бъдат разглеждани, пише БГНЕС.