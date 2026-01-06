Преходът към еврото в България се осъществява без хаос и сериозни проблеми както за бизнеса, така и за гражданите. Това заяви председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев за NOVA NEWS.

По думите му опасенията за сериозни сътресения не са се оправдали.

„Ние никога не сме говорили за хаос. Преминаването е нормално и не сме констатирали сериозни проблеми. Няма оплаквания от членове на асоциацията”, подчерта Велев.

От друга страна председателят на АИКБ отправи критика към практиката някои банки да събират такса от 15 лева за обмяна на левове в евро за граждани, които не са техни клиенти. Според него това противоречи на духа на преходния период, в който обмяната следва да бъде без такси и курсови разлики. По тази причина асоциацията вече е сезирала БНБ и Министерски съвет.

"Рано е да се каже дали трябва да се удължи срока за плащане в левове и евро след 31 януари. Все още не са платени заплатите и пенсиите в евро, което също ще доведе до влизането в обращение на евро банкноти. БНБ ще обменя левове в евро вечно. Няма нужда ходите сега в банка и да ви взимат 15 лева или да се редите на опашка пред БНБ. Плащането с карта е препоръчително и много по-удобно в този момент. Със сигурност ще има технически операции за доизграждане на този преход към еврото, но те не са съдбоносни. България със сигурност е много по-добре подготвена от други държави, които приеха еврото", каза още Велев.

По думите му, ползите от това, че не се прие бюджет, са повече, отколкото ако беше приет предложения бюджет.

„Най-важното е, че сега няма да има дефицит. Основният фактор за инфлацията е, че харчим пари, които не сме изработили - големият дефицит. Индустрията спада през последните три години. Това се дължи на недалновидни политики от страна на ЕС. В момента България има една от най-добрите данъчни системи. Може би това е единствената система, която работи добре. Във всички други сфери и системи са необходими сериозни реформи”, допълни Велев.

По думите на Велев това води до проблеми с връщането на ресто и създава усещане за по-бавно навлизане в еврозоната извън големите градове. Очакванията са тези затруднения да бъдат преодолени до края на месеца.