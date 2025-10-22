"Завърналите се": Историята на Ваня Шишкова

В новия епизод на поредицата "Завърналите се" авторът Петя Кертикова ни среща с една жена - шампион на Италия по въздушна йога, преминала през мелето на живота на Ботуша, открила любовта там и решила да се прибере у дома.
От две години Ваня Шишкова управлява успешно първия по рода си женски фитнес в Казанлък.
В ефира на "България сутрин" Кериткова определи Ваня като несломима жена.
Прави впечатление как е запазила любовта си към живота и как намира сили да преодолява всички трудности по пътя.
Ваня Шишкова е надежда в спринта и дългия скок, но решава да замине на шега за Италия, където мие чинии, чисти тоалетни, гледа деца.
Отглежда своя син сама, но не изоставя спорта. Става инструктор по зумба и шампион на Италия по въздушна йога. Днес има своя първи изцяло женски фитнес в родния Казанлък.
Запознава се в Италия с бъдещия си съпруг - Анджело, когато определя като истински ангел.
Двамата се прибират да живеят в България, докато синът на Ваня от бившата ѝ половинка остава в Италия със своята приятелка. След близо 30 години на Ботуша Ваня избира родния Казанлък за следващия етап от живота си.
Вижте във видеото цялата история на Ваня Шишкова.