Асен Василев за проектобюджета: Бръкнали са в джоба на хората

Социалният и здравният проектобюджет за следващата година, по думите на лидера на ПП Асен Василев, са "скандални". Бюджетът за 2026 година, първият в евро, трябва да бъде внесен до края на седмицата.

"Докато управляващите са на председателски съвет, за да си разпределят порциите и постовете във властта и в държавата, изтекоха проектите на бюджета на НЗОК и Националния осигурителен институт, те са меко казани скандални. Силно се надявам това да бъде някаква лоша шега от страна на управляващите и да не се окаже истина, но за съжаление това е разпратено до социалните партньори", коментира бившият финансов министър.

На първо място Василев изтъкна липсата на увеличение на заплатите на специализантите по медицина и специалистите по здравни грижи.

"Второто нещо, което виждаме, е че са бръкнали в джоба на хората с минимална работна заплата. Всеки месец от тези хора ще се вземат по 30 лева. Бръкнали са в джоба на всички работещи и фирми - 600 лева за година допълнителни средства за осигуровки. Замразени майчински, социални плащания и предстои да видим държавния бюджет", каза още лидерът на ПП.

Василев добави че според него максималният осигурителен доход трябва да се вдига с темпа на средната работна заплата.

Бившият премиер Николай Денков добави, че е важно да знаем какъв е планът на правителството относно казуса с горивата.

"Не плаша никого, правителството трябва да обясни как ще действа през следващите дни", каза още Денков.

"В Германия, защото предварително е свършена работа, получиха дерогация - именно, защото средствата остават в германското правителство. Във Финландия над 400 бензиностанции стоят с табелка "Затворено, не продаване". Това, което се опитваме да разберем от управляващите - има ли план. Единственото, което получаваме са бодряшките отговори, че до 31 декември гориво има", добави депутатът от ПП-ДБ.