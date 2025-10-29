IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Борисов за смяната на Киселова: Напрежение с БСП няма

Днес ще има председателски съвет, добави още лидерът на ГЕРБ

29.10.2025 | 10:02 ч. 56
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира ротацията на председателя на парламента. В началото на днешния парламентарен ден доц. Наталия Киселова подаде оставка, а нейното място зае Рая Назарян.

"Сега ще има председателски съвет. Оставка не се гласува, днес подписваме коалиционно споразумение. Тя бе избрана, когато още не можеше да заработи парламентът. Сега си залегна ротацията в споразумението", коментира Борисов.

Попитан дали има напрежение в коалицията, и по-конкретно от страна на БСП заради смяната на Киселова, Борисов отговори: "Не виждам какво напрежение има”.

По- друга актуална тема - ВСС, Борисов заяви:  “Висшият съдебен съвет ще бъде попълнен в най-скоро време".

"Ще коментирам президента Румен Радев, само ако е казал откъде да вземем днес 1,5 млн. лв. за Боташ”, каза още в кулоарите на парламента Борисов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

