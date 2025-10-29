IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ТИР пламна в движение на пътя Ямбол - Елхово

Движението по международния път I-7 не е затворено

29.10.2025 | 19:00 ч. 2
Снимка: Георги Бичев, фейсбук група "Моето Елхово"

ТИР се е запалил в движение на пътя Ямбол - Елхово. Сигналът за горящия камион е подаден към 17:50 часа, няма пострадали. 

В момента на място гасят екипи на пожарната, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Татяна Павлова.

Влекачът е откачен, гори ремаркето. Движението по международния път I-7 не е затворено, тъй като инцидентът е в района на отбивката до т.нар. Каравеловско ханче. 

На мястото има полицейски екипи, които подпомагат движението.

