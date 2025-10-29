ТИР пламна в движение на пътя Ямбол - Елхово

ТИР се е запалил в движение на пътя Ямбол - Елхово. Сигналът за горящия камион е подаден към 17:50 часа, няма пострадали.

В момента на място гасят екипи на пожарната, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Татяна Павлова.

Влекачът е откачен, гори ремаркето. Движението по международния път I-7 не е затворено, тъй като инцидентът е в района на отбивката до т.нар. Каравеловско ханче.

На мястото има полицейски екипи, които подпомагат движението.