ПСС към туристите: Тръгвайте със заредени телефони

Добри са условията за туризъм в планините

31.10.2025 | 10:00 ч. Обновена: 31.10.2025 | 10:05 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е тихо, има разкъсана облачност, в района на връх Ботев духа слаб вятър. Съоръженията по курортите не работят.

От ПСС призовават туристите да тръгват със заредени телефони, за да има връзка с тях в случай на нужда. Вчера турист, заблудил се в района на Лозенската планина, се е свързал със спасителите от отряда в София и е била организирана акция за издирването му. 

Той е успял сам да слезе и е бил без наранявания, но когато е подал сигнала, телефонът му е бил на практика без батерия и връзката е прекъснала. Това не е първият подобен случай, допълват от ПСС. 

В планините ще бъде слънчево, със слаб вятър, съобщиха от НИМХ. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.

 

ПСС туристи заредени телефони
