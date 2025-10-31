Картината по морето: Застроени са реки и дерета, липсват документи за "Елените"

Десетки нарушения при застрояване на речни корита и дерета по цялото Черноморие е установила проверката на Басейнова дирекция "Черноморски район", която продължава и в момента.

Най-драстични са нарушенията в курортното селище Свети Влас, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Проверките са разпоредени от МОСВ след опустошителното наводнение във ваканционно селище Елените, при което загинаха четирима души.

Според министъра на околната среда Манол Генов, при извършената проверка не са открити никакви документи, разрешения или съгласувания за строителството в курорта, предаде БГНЕС.

"В нашите архиви не намерихме нито един документ в РИОСВ-Бургас. Басейновата дирекция съществува от 2012 година и явно това строителство е реализирано преди това, но няма нито едно съгласуване на тези проекти. Има няколко отказа на Басейновата дирекция във времето и едно сезиране на прокуратурата от страна на дирекцията във Варна. Преписката е била прекратена".

Директорът на Басейнова дирекция Явор Димитров уточни, че при проверките са констатирани множество проблеми по водните обекти, включително засипване на речни корита със строителни и битови отпадъци, както и опасни инфраструктурни решения, при които дерета са вкарани в тръби.

"В обобщение мога да кажа, че се натъкваме на множество проблеми по цялото Черноморие по отношение на водните обекти. Най-леките от тях са засипване на водни обекти със строителни отпадъци, което е преодолимо – ще бъдат почистени и ще се издадат предписания. По-конкретно мога да дам пример със Свети Влас, където при навлизане на деретата в урбанизираната територия всички водни обекти са коригирани и вкарани в тръби".

Проверките продължават в райони с висок риск от наводнения по цялото Черноморие, уточниха от МОСВ.