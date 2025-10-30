Украйна и Европа планират да накарат Русия да плати за нови изтребители Rafale

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че са в ход преговори с Франция за закупуване на изтребители Rafale от четвърто поколение за модернизиране на военновъздушните сили на страната, докато лидерите в Европейския съюз обмислят варианти за присвояване на замразени руски средства за финансиране на военните усилия на източноевропейската държава, пише MWM. Въпреки че присвояването на руски средства е широко критикувано като незаконно и потенциално има сериозни последици за стимулиране на други държави да репатрират богатството си извън западните обсеги, се очаква то да осигури голямо предимство за отбранителните индустрии в цяла Европа, тъй като се използва за финансиране на мащабни поръчки за отбрана. Докато Украйна е изправена пред все по-екстремни дългове и е станала изключително зависима от западната помощ за поддържане на икономиката си, се очаква достъпът до десетки милиарди замразени руски активи да ѝ позволи да прави големи поръчки за отбрана.

Rafale е вторият от двата типа изтребители от четвърто поколение, разработени във Франция, като предшественикът му Mirage 2000 започна доставките на Украйна в началото на февруари. Значителното сходство във въоръжението и инфраструктурата за поддръжка между двата самолета би могло да позволи на украинските военновъздушни сили да въведат Rafale в експлоатация по-бързо.

Украинските военновъздушни сили в момента разполагат с пет типа изтребители, включително тежкия изтребител за превъзходство във въздуха Су-27 и ударния изтребител Су-24М, средния МиГ-29А/УБ и леките F-16 и Mirage 2000, наскоро дарени от членовете на НАТО . Въпреки че Су-27 е най-способният, с много по-голям обсег, превъзходни летателни характеристики, по-голям радар и по-висока товароносимост на оръжия, самолетите не се предлагат от държави, съюзени със Запада, докато по-голямата част от тези, които Украйна наследи от Съветския съюз, са загубени както на земята, така и по време на полет. Украинското министерство на отбраната планира в крайна сметка да изведе от експлоатация своите изтребители, построени в Съветския съюз, и да изгради нов флот с много леките шведски Gripen E/F като гръбнак, подкрепен от по-големи, но все още сравнително леки Rafale, и от малък брой употребявани F-16. Фактът, че тези изтребители със западен произход могат да бъдат модернизирани от стратегическите партньори на Украйна, ги прави за предпочитане пред съветските изтребители.

Бойният потенциал на Rafale за операции „въздух-въздух“ многократно е поставян под въпрос, като дългогодишните опасения се засилиха след първия високоинтензивен боен тест на самолета през май. В сблъсъка между един и четири Rafale, управлявани от индийските военновъздушни сили, бяха неутрализирани по време на сражения с доставените от Китай изтребители J-10C на пакистанските военновъздушни сили, които са сред по-нискокачествените изтребители на Китай, произвеждани днес. Въпреки това, с евентуалното изключение на малкия флот от Су-57 на Русия, J-10C е значително по-усъвършенстван от всеки друг тип изтребител на руска служба и е доказал способността си да превъзхожда руските Су-35 по време на учения. По този начин, макар Rafale да е остарял в Тихоокеанския театър на военните действия, той потенциално би могъл да се справи в източноевропейски конфликт. Основното предимство на Rafale пред руските изтребители преди това беше интеграцията на ракета „въздух-въздух“ „Метеор“ отвъд визуалния обсег, въпреки че потвърждението през юли, че руските изтребители са започнали да интегрират ракети R-77M, до голяма степен преодолее разликата в производителността. Ако бъдат закупени, се очаква изтребителите да формират елита на бъдещия украински флот.