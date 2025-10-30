Симеон Дянков прогнозира: През 2027 г. България влиза в свърхдефицит

2027 ще бъде година на голяма публична финансова криза в България. Тогава страната ще влезе в процедура по свръхдефицит, коментира бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет Симеон Дянков по БНТ.

"Според мен 2027 година ще бъде година на голяма публична финансова криза в България. Просто няма как ние така вече 5 години да вървим в дефицити", коментира той.

За тази година определено има криене на дефицит, допълни той. По думите му заради влизането в еврозоната "си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни".

"За тази година определено има криене на дефицит все още. Надявам се, между другото, че за 26 година ще сме честни за дефицита от самото начало. Това не се появява поне досега в бюджетната процедура, но докато до тази година можехме да кажем, че заради влизането в еврозоната, голяма част от нас, включително аз съм, за влизането в еврозоната и си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни. Министерството на финансите започна нова практика. Два месеца да изчаква, не един месец. Един конкретен пример: Това правителство иска да строи правилно инфраструктура. Юни-юли за инфраструктура се харчиха около 1,5 милиарда лева. Което всъщност беше точно програмата за 25 година по бюджет. Август, при положение, че това е много сериозен месец за строителство и е факт, че се строеше много, внезапно излизат около 600 милиона лева факторирани и платени от бюджет. Какво означава това? Не, че не се строи, а просто Министерството на финансите е казало на всички министерства, кажете на тези, които изпълняват поръчките, да не факторират. И по този начин, уж не е дефицит, а реално се строи този дефицит", обясни Дянков.

По думите му тези отлагания ще се отрази през 2027 година. Тогава и страната ще влезе в процедура по свръхдефицит.

Спорът около минималната работна заплата ще бъде решен още преди проектобюджетът да стигне до парламента, коментира бившият финансов министър.

По думите му забавянето на публикуването на проектобюджета е резултат от вътрешните противоречия в управляващата коалиция.

„Имаме широка коалиция – вляво БСП, вдясно ИТН, ГЕРБ е някъде по средата, ДПС - също. Преговорите са доста ожесточени. Втората причина е, че този бюджет трябва да се представи от Министерския съвет, но той не е в състояние да решава по-голяма част от темите – всичко отива в коалиционния съвет. Поради тази причина сме вече в нарушение на Закона за публичните финанси“, коментира Дянков.

По думите му напрежението около минималната работна заплата и увеличението на осигуровките е очаквано. Той прогнозира, че част от спорните теми ще бъдат изчистени още преди проектът да влезе в парламента. Според него разликата в изчисленията е малка и няма да повлияе на дефицита, затова управляващите вероятно ще „върнат формулата“ и ще обявят решението като жест към обществото.

„Според мен има голям шанс това да се обърне и преди зала. Разликата е толкова малка и не е от съществено значение за дефицита на държавата. Внезапно някой великодушно ще каже – "вървим по формулата", обясни още Дянков.

Бившият финансов министър допълни, че в момента в управлението се води борба за политическо влияние и за това кой ще си припише заслуги за ключови решения.

„Виждате, че има боричкане кой да се покаже, че може би не взима решенията, но поне участва във взимането им. В тази връзка БСП излезе преди един-два дни с голям списък с теми, които ако наистина започнат да се обсъждат, ще отнемат поне пет години. Явно просто показват – "ние сме още живи", коментира председателят на Фискалния съвет.