Лили Иванова, Орлин Горанов... Звезди и приятели почетоха Агент Тенев

Звезди, приятели и почитатели изказаха своите съболезнования за кончината на Агент Тенев.

Орлин Горанов: "С дълбока тъга научих, че ни напусна Иван Тенев - български артист, поет, художник, фотограф, продуцент, актьор, текстописец и светски хроникьор. Той е човек с огромна душа и талант, написал някои от най-скъпите песни в моя репертоар. Не казвам „беше“, защото той винаги ще бъде! Благодаря ти, приятелю, за всичко - за приятелството, за смеха, за брилянтните текстове. Абсолютна икона. След теб остава светлина! Рей се из облаците и сънувай музика", написа Орлин Горанов.

Лили Иванова също използва социалните мрежи: "Поклон пред паметта на твореца, човека и приятеля Иван Тенев! Мир на душата му!"

Светослав Лобошки: "Светъл да е пътят ти,приятелю! Благодаря за прекрасните емоции и за съвместната ни работа!Смехът ти още ехти наоколо".

"Последно сБогом за поета, приятеля, интелектуалеца ИВАН ТЕНЕВ. Събрат по перо и заедно Рицари на Ордена на Ротисьорите, имахме чудесно приятелство. Нека почива в мир и съчинява небесна поезия за Вселената. Ще липсваш, пич, наистина", сподели Евгени Минчев.

Богдан Томов пък припомни свои преживявания с Агента: "Трудно се пише в такива моменти! Иван си отиде! Когато почина Христо Едрин, статусът на Иван беше: разотиваме се! Минаха години от тогава, но можеше и повече да останеш, Добри човеко! Дал на всички ни толкова много! Взел ме за ръка и завел в студиото на БНР заедно с Todor Filkov да запиша първият си истински Хит - "Фото, моля". Че и награда от Бургас да вземем. Заради него пях пак на Бургаския фестивал преди три години (и пак награда). Как да му откажа на предложението да помогнем на младите автори Илияна и Алекс? Винаги с Добри дела! Агентът, завел ме с Чочо Владовски в Монголия. Дал ми толкова много ангажименти! Щастлив бях да ме покани за водещ на грандиозният му концерт за 70-тата му годишнина. Със страхотни болки и едва ходещ го водих с цялата си душа и сърце! Хедонист, споделящ насладата от живота с всички близки до него. Историята на Бохемата на Стара вече София си отиде с него. Дълъг става поста ми, а колко много неща остават ненаписани! Много обичах този Добър, Добър човек. Сбогом, приятелю!"