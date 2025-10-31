Украинските войски спасиха бактрийска камила, използвана от руски войници по време на офанзивата им в Източна Украйна. Кадри показват еднотонното животно да крачи зад бял пикап, докато украинските войски работят по повреден бронетранспортьор M-113.

Двугърбата камила е била взета от украински войски, след като са щурмували руска позиция и са я намерили да се скита наоколо, според съобщенията.

Бактрийските камили, известни още като монголски камили, са от Централна Азия и са пригодени да оцеляват в тежки метеорологични условия и да носят тежки товари. Друга камила е била снимана да я язди руски войник през февруари, пише The Telegraph.

Изданиерто пише, че камилата е била намерена в североизточната част на Украйна, близо до Харков, и сега може да е на път за Екопарк Фелдман в Лисне, точно извън града.

Паркът разполага с рехабилитационен център за животни и провежда програми, които помагат на деца и възрастни с увреждания. Докосването на животните играе важна роля в терапевтичните сесии.

Доклади сочат, че специално звено в рамките на специалните сили на Украйна е помогнало в спасителната мисия. Известно е също, че руски войници използват коне и магарета при атаките си срещу украински позиции.

През лятото командирът на звеното „Щурма“ на 9-та бригада на 51-ва армия на Русия, което действа в ключовия Донецки регион, започна да обучава конни щурмови групи.

„Конете виждат добре през нощта, не се нуждаят от пътища, за да ускоряват при финалния подход, а инстинктите им, според съобщенията, могат да им помогнат да избегнат мини“, написа блогър, свързан с Кремъл, в своя Telegram акаунт във WarGonzo. „Сигурен съм, че скоро ще станем свидетели на историческото завръщане на руската кавалерия в редиците. Нека пожелаем късмет на Хан и неговата съвременна „орда“ – с очакването на някои епични кадри от фронта.“

Москва е принудена да се обърне към нискотехнологични решения, тъй като настъплението ѝ през Украйна се забавя от август.

Миналият месец силите на Москва завзеха общо 173 квадратни мили от Украйна, според данни на Института за изследване на войната.

Русия първоначално постигна бърз напредък, но този напредък до голяма степен спря до края на септември, като между 20 и 30 септември бяха завладени само около 12 квадратни мили.

Техните сили бяха до голяма степен блокирани в района на Донецк.

През септември Москва спечели 70 квадратни мили там, което е един от най-малките ѝ напредъци за една година, а линиите са практически замразени от средата на месеца.

Енергетични обекти все по-често са обект на атаки с дронове и ракети от Москва, тъй като Владимир Путин се стреми да изчерпи украинските запаси преди зимата.

Най-голямата частна енергийна компания в Украйна, DTEK, заяви, че редица нейни електроцентрали са повредени. Максим Тимченко, главният изпълнителен директор на компанията, заяви, че ударите са „лош удар върху усилията ни да поддържаме електрозахранването тази зима“.

В петък в цяла Украйна ще бъдат наложени прекъсвания на електрозахранването, за да се справи с недостига на енергия.

В вечерното си обръщение Володимир Зеленски определи нападението в Донецка област като „систематичен енергиен терор“.

В Покровск, стратегическият център, към който руските сили се насочват повече от година, Украйна засилва усилията си за осигуряване на пътища за евакуация, заяви в четвъртък висшият командир на армията. Превземането на Покровск може да даде възможност за напредък в Донецка област, която Русия се стреми да окупира изцяло.

„Вражеската пехота, избягвайки бой, се събира в градски райони и променя местоположението си, така че основната задача е да бъде локализирана и унищожена“, каза Александър Сирски, началникът на украинската армия.