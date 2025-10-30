Ракетната война между Русия и Украйна изчерпва икономическите ресурси на Путин

Нападението над Украйна се превръща в ракетна война с дълъг обсег, тъй като и двете страни търсят военно предимство далеч от окървавените, кални и препълнени с дронове смъртоносни капани на източните украински окопи, пише за The Telegraph д-р Боб Сийли, автор на книгата „Новата тотална война“ и бивш член на парламента.

Само през последните 24 часа се съобщава, че Украйна е нанесла удари по химически и нефтопреработвателни заводи в дълбоката част на Русия, както и в окупирания Крим, докато руските сили са изстреляли 38 дрона по газови съоръжения и граждански цели в източната и северната част на Украйна.

Вместо да се разглежда като ускоряване на темпото преди примирие, по-вероятно е това да е поредният етап от все по-ожесточен конфликт. Както се посочва в неотдавнашна оценка на американското разузнаване, няма признаци, че Владимир Путин иска мир или дори примирие. Той продължава да води война.

Тогава каква е целта на тази ракетна война и може ли тя да определи победителя в тази борба?

Русия има за цел да унищожи електроснабдяването на Украйна. Путин иска украинските граждани да замръзнат, да се подкопае волята им за съпротива, както и да се нанесат удари директно по градовете, за да се създаде страх. От своя страна, Украйна има за цел да подкопае способността на Русия да финансира войната, като унищожи нефтопреработвателните й предприятия, повреди пристанищата й и като страничен ефект наруши цивилния живот. Целите на Русия са насочени към цивилни, а тези на Украйна – предимно към икономиката.

Дългообхватните оръжия на Путин са иранските дронове Shahed

Те са известни сега като серията Geran. Те са по-бързи и по-леки от преди, с по-големи бойни глави и по-добра електронна защита на бойните глави. По-стръмният им ъгъл на спускане, когато се приближават към целта си – практически вертикален – прави унищожаването им много по-трудно.

Руските въоръжени сили използват допълнително балистични ракети и безшумни, но смъртоносни планиращи бомби. Последните са стари, големи бомби със свободно падане, модернизирани с крило и навигационна система. Дори когато не уцелят целта си, те опустошават земята непосредствено около нея. Обхватът им се разширява. Най-голямата, FAB-3000, има бойна глава от 1,2 тона силно експлозивни вещества и може да разпръсне шрапнели на разстояние от 1,6 км във всички посоки.

От края на 2022 г. стратегията на Русия за унищожаване на Украйна е тристранна. Първо, да задържи земите, които руските войници са превзели, и да постигне бавен напредък, като превзема по един разрушен град наведнъж. Второ, да подкопае морала на цивилното население, като бомбардира украински градове и унищожава енергоснабдяването. Трето, да прекъсне връзката между Украйна и Запада.

Докато правех проучвания за книгата си „Новата тотална война“, посетих бомбардирани електроцентрали в Украйна – огромни, подобни на катедрали структури, чиито гигантски турбини и тръби бяха изкривени и овъглени от многократни удари от дронове и ракети. Макар че руските атаки срещу електроснабдяването и градовете не са подкопали морала, те правят живота по-труден. В източните градове като Харков много семейства смело са останали, но планиращите бомби и ракетите са поставили града под ефективна обсада, като жителите му са постоянно на ръба на войната, както физически, така и психически.

Един от водещите психолози в града, Виталий Христенко, ми каза: „Никой не планира бъдещето. Те просто живеят за деня.“ Същия ден ми показаха болница, в която се строят подземни операционни зали, за да могат хирурзите да оперират дори когато болницата е подложена на удари. Моят домакин, д-р Иван Пархоменко, ми каза: „Вече не знам какво е психично здраве. Трябва да си подготвен, че това е последният ден от живота ти тук.“

Украйна все повече се съпротивлява със свои собствени оръжия с голям обсег

Преди тази година Киев нямаше възможност да нанася удари в Русия. Това се промени. Сега тя има способността да изстрелва ракети редовно и на по-голямо разстояние.

Украйна знае, че може да нанесе огромни човешки жертви за всеки километър, който Русия завзема – към момента до 1,1 милиона руснаци са убити или ранени във войната. Но те също така знаят, че Путин не се интересува от човешките жертви. Напротив, той вярва, че прославя живота на своите войници, като гарантира, че те служат и умират за Майка Русия.

Ето защо Володимир Зеленски и неговите военни командири знаят, че трябва да намерят други инструменти – и ударите по руската икономика са новата им приоритетна цел. Целта на Украйна е руското нефтопреработване. Между 15 и 20 процента от руския БВП идва от газ и петрол, а продажбите на рафинирано петрол на пазари като Турция, Китай и Бразилия съставляват значителна част от руския износ.

Руската икономика вече усеща напрежението

Войната струва на руското правителство изключително много пари, най-вероятно над 500 милиона долара (380 милиона лири) на ден, а 40% от федералния бюджет сега е свързан с отбраната.

Големият въпрос е: кой ще изчерпи първо хората и парите си? Русия отбелязва бавен напредък на източния фронт, но анализаторите предполагат, че трябва да намери между 20 000 и 30 000 нови войници на месец, за да поддържа кампанията си, както и да финансира възродения военно-промишлен комплекс.

Вярно е, че Русия е устойчива, но колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-голяма е вероятността намаляващите приходи от петрол и газ, нарастващата инфлация и понижаващият се растеж да започнат да оказват значително влияние. Чрез бомбардирането на икономически цели Киев иска да продължи да нанася удари, докато ситуацията се влоши.

Това е, на което се надяват украинците, седнали на свещи, както снощи в Киев и други градове в страната.