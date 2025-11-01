IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Заради дронове: Летището в Берлин спря работа за два часа

Много от полетите бяха пренасочени към други градове

01.11.2025 | 07:52 ч. 0
Reuters

За почти два часа бяха спрени полетите на летище Берлин Бранденбург в петък, 31 октомври. Причината -  забелязвания на неидентифицирани дронове, поредният от поредица подобни инциденти в цяла Европа, съобщи говорител на летището пред AFP. 

Излитанията и кацанията бяха спрени между 20:08 ч. (19:08 GMT) и 21:58 ч., а “цяла серия от полети“ бяха пренасочени към други германски градове по време на затварянето, каза говорителят. Забраната на Берлин за нощни полети също беше облекчена, за да се смекчи въздействието върху въздушните операции, добавя Le Monde,

“Предполагаме, че опасността е предотвратена засега“, каза говорителят на берлинското летище.

Полицията в провинция Бранденбург потвърди, че е получила сигнал за наблюдение на дрон и заяви, че са били разположени патрулна кола и хеликоптер. Патрулната кола е забелязала дрон, но пилотът му не е идентифициран, съобщи говорител.

Германия е основен поддръжник на Украйна в НАТО в борбата ѝ срещу Русия. През последните месеци бяха съобщени множество наблюдения на безпилотни летателни апарати над военни бази, индустриални обекти и друга критична инфраструктура в Германия.

Берлин летище дронове отменени полети пренасочване
