Зеленски: Украинските разузнавателни служби са унищожили прославената ракета “Орешник“

Украинските служби за сигурност унищожиха руска балистична ракета "Орешник“ в Русия през лятото на 2024 година, заяви президентът Володимир Зеленски на брифинг, съобщава Kyiv independent.

В операцията са участвали Службата за сигурност на Украйна (СБУ), Управлението на военното разузнаване (УВР) и други подразделения на отбранителните сили, каза Зеленски.

По-късно началникът на СБУ Васил Малюк уточни, че ракетата, способна да носи ядрено оръжие, е била унищожена на ракетния полигон Капустин Яр в Астраханска област на Русия – основен обект за тестване на стратегически оръжия на Москва.

Зеленски добави, че Русия може да произвежда до шест такива ракети годишно и според съобщенията се стреми да ги разположи в Беларус. "Тя има обхват до 5000 километра и мъртва зона от 700 километра. Нашите партньори в Европа трябва да обърнат внимание на това“, аргументира се украинският президент.

Русия за първи път използва експерименталната ракета "Орешник“ по време на удар срещу украинския град Днепър на 21 ноември, което според Путин е отговор на използването от Украйна на американски и британски ракети с голям обсег срещу руска територия.

Какво представлява ракетата "Орешник“?

Разкрити са малко подробности за оръжието, но анализаторите в областта на отбраната смятат, че „Орешник“ е подобрена версия на руската РС-26 "Рубеж“, разработена за първи път през 2011 г.

Обявявайки ракетата през ноември 2024 година, руският президент Владимир Путин заяви, че "Орешник“, е ново изобретение, което западните системи за противовъздушна отбрана не биха могли да прехванат.

"Орешник“ е проектиран да носи ядрени оръжия. Путин обаче заяви, че по време на атаката срещу Днепър тя не е въоръжена с ядрена бойна глава.

"В бойни условия беше проведено изпитание на една от най-новите руски ракетни системи със среден обсег. В този случай с неядрена хиперзвукова версия на балистична ракета“, каза руският лидер в реч на живо на 21 ноември 2024 година.

"Орешник“, описан от Путин, е бил толкова нов, че почти нищо не се знае за него, освен това, което той твърди по време на речта си.

Реалността обаче изглежда е малко по-различна

"Бих бил изключително шокиран, ако тази ракетна система имаше повече от 10% нови части“, каза по това време пред Kyiv Independent Фабиан Хофман, експерт по отбрана и докторант в Университета в Осло.

"Мисля, че те просто разглобиха РС-26 или я канибализираха, а след това сглобиха тази нова ракета с няколко подобрения и нова боя", добавя той.

РС-26, за която Хофман говори, е РС-26 "Рубеж“, за която се знае доста.

Произведена за първи път през 2011 г. и успешно тествана през 2012 г., "Рубеж“ е балистична ракета със среден обсег (БРСД) с тегло 36 000 килограма, способна да носи ядрено оръжие и известен обсег от 5800 километра.

Декларираният, но недоказан обхват от 6000 километра само би я поставил в категорията на междуконтинентална балистична ракета (МБР).

Разработването и внедряването му всъщност бяха спрени през 2018 г. в полза на хиперзвуковия планиращ апарат "Авангард“.

"Рубеж“ е оборудван с полезен товар MIRV, което е съкращение от "Множество независими реципрочни апарати“, което може да се види във видеоклипове от атаката срещу Днепър.

Кадри показват множество снаряди, удрящи земята, но без големите експлозии, обикновено свързани с конвенционални ракети или полезни товари, което предполага, че е носил по същество макетна бойна глава.

HUR предостави допълнителни подробности за "Орешник“ през ноември миналата година, твърдейки, че всъщност това е просто различно име на известна преди това ракета, наречена "Кедр“, преведена като "кедър“, която Русия тества през октомври 2023 г. и юни 2024 г.

Ракетата, която удари Днепър, беше оборудвана с шест бойни глави, всяка от които съдържаше шест суббоеприпаса, и достигна скорост над 11 Маха (около 13 500 километра в час) при спускането си, добави HUR.

"Мисля, че е наистина важно да не реагираме прекалено пресилено“, каза Хофман, добавяйки, че самата ракета не е нещо особено ново, въпреки казаното от Путин.

"Харесва ми коментарът му за "хиперзвукова“ ракета – разбира се, че трябваше да го направи, но всяка балистична ракета със среден обсег ще достигне хиперзвукова скорост в даден момент, така че това е просто нищо“, добави той.

Американски служител, пожелал анонимност, повтори същото мнение, като заяви, че макар "да приемаме всички заплахи срещу Украйна сериозно, е важно да имаме предвид няколко ключови факта“.

"Украйна е издържала на безброй атаки от Русия, включително от ракети със значително по-големи бойни глави от това оръжие.

"Нека бъда ясен: Русия може да се стреми да използва тази способност, за да сплаши Украйна и нейните поддръжници или да привлече внимание в информационното пространство, но това няма да промени играта в този конфликт", споделя американецът.