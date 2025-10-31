IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Орбан обяви въвеждането на 14-та пенсия в Унгария

Удължава се таванът на печалбата при основните хранителни продукти

31.10.2025 | 14:37 ч. 22
Снимка: архив, БГНЕС

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви снощи, че в страната ще се изплаща 14-та пенсия, предаде националната новинарска агенция МТИ.

Във видеоклип, публикуван в фейсбук, Орбан обясни, че решението е последвало продължителен дебат по време на правителственото заседание в сряда, допълвайки, че правителството вече работи по въвеждането на 14-14-та пенсияата пенсия.

Правителството е решило също така да увеличи заплатите в социалната и културната сфера с 15%, да удвои средствата за приемните родители и да изготви план за действие за подобряване на условията за децата в държавните сиропиталища. 

Допълнително Орбан съобщи, че правителството е решило да удължи тавана на печалбата при основните хранителни продукти, като е добавило в списъка още 14 артикула.
Виктор Орбан Унгария 14-та пенсия
