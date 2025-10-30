Кристина Димитрова за Агент Тенев: Иван пишеше с любов, живя с чувство

Попзвездата Кристина Димитрова, която има брак с Иван Тенев и син Димитър от него, сподели болката от кончината на общественика и бохем.

"Замлъкна гласът който умееше да превръща радост и болка в стих. С дълбока тъга споделяме,че след две години мълчалива битка и две седмици в неравен двубой във ВМА, си отиде Иван Тенев - поетът с голямо сърце и бохемска душа.

Обичан от всички творец, истински приятел, автор на едни от най-красивите текстове на песни.

Иван пишеше с любов, живя с чувство и си тръгна с достойнство. Остави след себе си думи, които никога няма да заглъхнат.

Почивай в светлина Иване, небето вече има своя поет, ще те помним с обич и благодарност.