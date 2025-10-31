Борисов: Даваме с милиард отгоре на пенсионерите, за да сме готини като Асен

Червената линия е 3% дефицит в бюджета. 7 млрд. лв. са събрани повече от приходните агенции, ако продължим с това добро темпо - догодина ще покрием дупките в бюджета. Всичките заеми и дългове са харчени и трупани, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на НС.

„Всяка седмица излизах тук и ви казвах, че Асен Василиев тегли по 500 млн. Ще кажете, че тези сладкиши от ПП, тези сладури раздаваха пари на пенсионерите, а дойде ГЕРБ и предложи постна пица. Не гласувайте за ГЕРБ. Тези номера няма да ви минат", каза Борисов в отговор на журналистически въпрос за това колко плаща страната ни всеки ден по натрупани дългове.

„По всички параметри и заплати, и пенсии - се движим по инерцията, която бе зададена, когато бяхме в сглобката. Даваме с милиард отгоре на пенсионерите, за да изглеждаме хубави, за да сме готини като Асен. Има постоянно съкращения в администрацията - в полицията, в армията. Поддържаме добрите традиции и ще има толкова съкращения, колкото по времете на Асен Василиев и при Денков”, добави Борисов.