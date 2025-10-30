Време ли е за конфискация на замразените активи на Русия?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е прав – войната в Украйна трябва да приключи. Той направи допълнителни усилия, като отиде в Аляска, за да се опита да осигури мирно споразумение. Той оказа натиск върху украинците и европейците и те реагираха положително. Русия продължава да бъде пречката. Както министърът на отбраната Пийт Хегсет предупреди наскоро, ако войната не доведе до мир скоро, „тогава Съединените щати, заедно със своите съюзници, ще предприемат необходимите стъпки, за да наложат цена на Русия за продължаващата ѝ агресия“, пише за TNI журналистът Даниел Рунде.

Администрацията на Тръмп предприе допълнителни стъпки за налагане на разходи чрез последните санкции срещу двете най-големи руски петролни компании, „Роснефт” и „Лукойл”. Европейците вероятно ще последват примера ѝ.

Следващата област, в която Съединените щати и техните съюзници биха могли да „наложат разходи“, са замразените активи на централната банка на Русия. Дебатът за това какво да се прави с 300-те милиарда долара активи на руската централна банка, замразени в западни банки, достига критичен момент. Съществуват морални, стратегически и икономически императиви Москва да плати за своята агресия, както и рискове.

Повечето от замразените активи са в Европа. Оценките варират, но консервативната оценка за замразените активи на централната банка на Русия в Съединените щати е 5 милиарда долара, докато около 200 милиарда долара се намират в Белгия. За сравнение, БВП на Белгия е около 650 милиарда долара, така че това е по-голям проблем за Белгия, отколкото за Съединените щати.

Активите в момента са обездвижени в страните от Г-7, както и в Белгия (в Euroclear). Конфискацията на тези активи би била друга от опциите, които „ не са изключени “, както вицепрезидентът Джей Ди Ванс е предлагал в миналото. Активите, които в момента са обездвижени в страни като Белгия и Франция, се държат до голяма степен чрез частни компании като Euroclear.

Стратегията за сдържане на Русия може да е морално удовлетворяваща, но тя не признава края на американското превъзходство.

След години на изолация от последиците от войната на Владимир Путин, руската икономика най-накрая започва да понася удари.

Има няколко критики към стратегията за конфискация. Първо, конфискацията на тези средства би могла да създаде опасен прецедент, подкопавайки доверието, което прави американския долар, еврото и западните финансови институции като цяло стоманената рамка на световната икономика. Министерствата на финансите и централните банкери се опасяват, че конфискацията на активи на Руската централна банка, държани в западни финансови институции, би обезкуражила чуждестранни правителства – като Китай и други големи притежатели на резерви – да държат активи, деноминирани в долари или евро, или да съхраняват активи в западни банки. Контрааргументът е, че Китай има малко други инвестиционни възможности за своите активи.

Второ, има правни пречки, които трябва да бъдат преодолени. Голяма част от парите се съхраняват в компании като Euroclear, което повдига въпроси относно юрисдикцията и съдебния процес.

Трето, съществува аргументът, че Русия би могла да конфискува американски или европейски корпоративни активи в Русия, включително корпоративни банкови сметки, инвестиции в държавни предприятия или собственост. Според Ройтерс обаче до 2024 г. западните фирми са отписали инвестиции в Русия на стойност над 107 милиарда долара. Освен това Русия така или иначе планира да ликвидира западни активи в страната.

Въпреки тези усложнения, политическият импулс в рамките на Г-7 нараства в полза на изземването на руски суверенни активи. В Конгреса на САЩ Законът за прилагане на REPO за украинци беше приет от Комисията по външни отношения на Сената със силна двупартийна подкрепа на 22 октомври, а Комисията по финансови услуги на Камарата на представителите докладва за PEACE Act на 22 юли.

Дискусиите между членовете на Г-7 относно изземването на руски суверенни активи продължават повече от две години. Администрацията на Байдън в крайна сметка реши да не продължава с изземването на руски активи, въпреки правомощията, предоставени на президента от Закона за репо операциите от 2023 г. Това забавяне беше грешка.

Но президентът на САЩ Тръмп сега има възможност да поеме водеща роля по този въпрос и по този начин да накара европейските съюзници да споделят по-голяма тежест. За да успеят, Съединените щати трябва да заявят ясно на нашите съюзници от Г-7, че са готови да поемат водеща роля в конфискацията на руски суверенни активи. Те трябва също така да подчертаят, че очакват всички страни от Г-7 да действат с нас, точно както президентът Тръмп предизвика Европа да се присъедини към петролните санкции. С широка коалиционна подкрепа, конфискацията на активите може да превърне символичното замразяване в реални последици за войнствеността на Русия.

Конфискацията на замразени руски суверенни активи от всички демокрации от Г-7 би била следващата опция за налагане на разходи на Русия. Тази стъпка трябва да бъде обмислена, за да се гарантира, че всички останали страни от Г-7 ще последват примера на Америка. Тази стъпка би показала, че агресията си има цена. Ако администрацията на Тръмп каже: „Ще конфискуваме тези активи, ако Европа конфискува тези активи“, Европа вероятно ще бъде принудена да последва примера ѝ.