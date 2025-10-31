Украйна е унищожила една от руските хиперзвукови ракети "Орешник"

Украйна е унищожила една от руските хиперзвукови балистични ракети "Орешник" по време на специална операция през лятото на 2023 г. Това съобщи генерал-лейтенант Васил Малюк, ръководител на Службата за сигурност на Украйна (ССУ).

Той подчерта, че операцията е била проведена от ССУ, Главното управление за разузнаване (ГУР) към украинското министерство на отбраната и чуждестранни разузнавателни служби, като добави, че операцията е била "100 процента успешна". Агенция Ройтерс не успя да потвърди чрез независим източник тази информация.

От началото на годината Украйна е нанесла 160 успешни удара срещу руски петролни и енергийни съоръжения, предаде Ройтерс, позовавайки се на ръководителя на Службата за сигурност на Украйна (ССУ).

Генерал-лейтенант Васил Малюк заяви пред журналисти, че ударите ще продължат и целта им е да намалят способността на Русия да финансира войната си в Украйна, предаде БТА.