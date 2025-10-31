IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Украйна е унищожила една от руските хиперзвукови ракети "Орешник"

Нанесени са 160 успешни удара срещу руски петролни и енергийни съоръжения от началото на годината

31.10.2025 | 15:30 ч. 5
Украйна е унищожила една от руските хиперзвукови балистични ракети "Орешник" по време на специална операция през лятото на 2023 г. Това съобщи генерал-лейтенант Васил Малюк, ръководител на Службата за сигурност на Украйна (ССУ). 

Той подчерта, че операцията е била проведена от ССУ, Главното управление за разузнаване (ГУР) към украинското министерство на отбраната и чуждестранни разузнавателни служби, като добави, че операцията е била "100 процента успешна". Агенция Ройтерс не успя да потвърди чрез независим източник тази информация.

От началото на годината Украйна е нанесла 160 успешни удара срещу руски петролни и енергийни съоръжения, предаде Ройтерс, позовавайки се на ръководителя на Службата за сигурност на Украйна (ССУ). 

Генерал-лейтенант Васил Малюк заяви пред журналисти, че ударите ще продължат и целта им е да намалят способността на Русия да финансира войната си в Украйна, предаде БТА.

 

войната в Украйна руска ракета Орешник Васил Малюк
