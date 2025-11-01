IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Терзиев: Бъдете будни и смели, вървете към по-добро

Кметът на София с поздрав по случай Деня на будителите

01.11.2025 | 13:20 ч. 17
БГНЕС

БГНЕС

Кметът на столицата Васил Терзиев отправи поздрав по случай Деня на народните будители.

“Бъдете будни. Бъдете смели. Бъдете хората, които водят към по-добро”, е призивът на Терзиев, публикуван в социалната мрежа Фейсбук.

“Тази седмица имах честта да благодаря на хората, които създават духа на нашия град – учители, творци, учени, хора на знанието и културата”, добави кметът.

Според него всеки един от нас е модерен будител. “Вярвам, че с нас ще се събудят още хора, за да се съберем отново като общество и да разберем колко повече можем да направим, да се събудим с това в колко красив град и държава живеем и какви възможности стоят пред нас, да надграждаме и да дадем тласък в развитието на нашата родина, да даваме все повече поводи на нашите деца да остават тук и да ни правят част от своите успехи”, добави Терзиев.

Будителството не е дата в календара. То е избор – да не мълчим, когато истината боли и да вярваме, когато е по-лесно да се откажем", споделя градоначалникът.

