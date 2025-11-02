Колко да спим, какво да ядем, каква е формулата на дълголетието?

Колко да спим, какво да ядем, трябва ли да сме постояно във фитнеса? Въобще - има ли формула за дълголетие?

"Не всичко е в упражненията и в това да влезеш в залата. Спортът е една малка част от това да изглеждаме добре и да се чувстваме добре. На първо място е сънят, след това е храненето, на трето място е спортът", каза експертът по спортна физиология и професионален бодибилдър Красимир Паунов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му седем до осем часа сън са необходими на един организъм да се възстанови.

Храната

70% е храненето, останалата част е тренировката, изтъкна Паунов.

Той предупреди, че когато тренираме прекалено много, а в същото време не се храним достатъчно и не възстановяваме, се получават много контузии. При жените се получават сериозни хормонални дисбаланси. Според Паунов хубавото тяло е въпрос на калории.

"Трябва да приемаме калории под формата на правилните нутриенти за тялото. Храната не е толкова сложна за приготвяне и не е толкова страшно да броиш. Когато приемеш тази рутина, един месец, след това нещата са много прости. Закуска, две хранения и вечеря. Хората много се интересуват от това. Вече има апликации, които показват броя на калориите във всяка храна. Правилният фокус е какво има в тези калории - има полезни, има и празни калории", каза бодибилдърът.

Паунов отбеляза, че протеиновите барове също могат да бъдат вредни за организма и тялото, ако прекалим с консумацията им.