IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 48

Колко да спим, какво да ядем, каква е формулата на дълголетието?

02.11.2025 | 14:45 ч. 17

Колко да спим, какво да ядем, трябва ли да сме постояно във фитнеса? Въобще - има ли формула за дълголетие?

"Не всичко е в упражненията и в това да влезеш в залата. Спортът е една малка част от това да изглеждаме добре и да се чувстваме добре. На първо място е сънят, след това е храненето, на трето място е спортът", каза експертът по спортна физиология и професионален бодибилдър Красимир Паунов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му седем до осем часа сън са необходими на един организъм да се възстанови. 

Храната

70% е храненето, останалата част е тренировката, изтъкна Паунов.

Той предупреди, че когато тренираме прекалено много, а в същото време не се храним достатъчно и не възстановяваме, се получават много контузии. При жените се получават сериозни хормонални дисбаланси. Според Паунов хубавото тяло е въпрос на калории. 

"Трябва да приемаме калории под формата на правилните нутриенти за тялото. Храната не е толкова сложна за приготвяне и не е толкова страшно да броиш. Когато приемеш тази рутина, един месец, след това нещата са много прости. Закуска, две хранения и вечеря. Хората много се интересуват от това. Вече има апликации, които показват броя на калориите във всяка храна. Правилният фокус е какво има в тези калории - има полезни, има и празни калории", каза бодибилдърът.

Паунов отбеляза, че протеиновите барове също могат да бъдат вредни за организма и тялото, ако прекалим с консумацията им.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

храна сън спорт
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem