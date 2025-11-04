Вече одобрени: 532 души ще се връщат у нас, ще получат пари

Вече са одобрени 532 кандидати за финансиране по първия компонент от програмата „Избирам България“, която има за цел да отпуска пари на завръщащи се у нас българи. Средствата са за преместване, установяване и започване на работа. Това става ясно от данни, предоставени на „Сега“ от Агенцията по заетостта.

От началото на кандидатстването до края на октомври са подадени общо 2831 заявления - 1391 от жени и 1440 от мъже.

Парите са за няколко вида подкрепа - пренасяне на покъщнина, обучение по български, наем, транспорт до работното място, а след шест и 12 месеца заетост се полага и еднократен стимул. Именно този еднократен стимул за след 6 или 12 месеца е и най-търсеният вид помощ. След 6-ия месец се получава сума, равна на 30% от 6 средни работни заплати за сектора, в който е наето лицето, а след 12-ия и при запазване на заетостта, лицата имат право на още един еднократен стимул, равен на 50% от 6 средни работни заплати за сектора. Така финансирането може да е от порядъка на 30-40 хиляди лева за ИТ специалисти например.

Краят на програмата е през 2028 г. и подаването на заявления продължава да бъде в ход, посочиха от агенцията. Те се приемат до 17:00 ч. на 10.11.2025 г.

В момента от АЗ подготвят и втория компонент от програмата, който предлага възможности за преместване в рамките на България от голям град с население над 50 хил. души към населено място, чието население е под 50 хил. души.