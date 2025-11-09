IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бум на новородени в Пловдив и София-град

Варна и Бургас са със значително по-малко раждания

09.11.2025 | 17:52 ч. 21
Снимка: Pixabay/ bongbabyhousevn

Голям бум на бебета регистрираха в Пловдив. През летните месеци от юли до септември в областта са се родили 2109 бебета, или средно по 23 нови живота всеки ден.

В сравнение с предходното тримесечие, когато са проплакали 2082 деца, сега има лек ръст, а спрямо първото тримесечие на годината увеличението е впечатляващо – над 800 бебета повече.

Положителната демографска тенденция бе оповестена от Националния център по обществено здраве и анализи.

Това е един от най-високите резултати в страната – повече новородени има единствено в София-град (4028), докато Варна (1079) и Бургас (606) са със значително по-малко раждания.

