Тръмп празнува докато милиони американци гладуват

Президентът Доналд Тръмп присъства на второ пищно парти в рамките на седмица в частния си клуб Мар-а-Лаго, докато десетки хиляди федерални служители остават без заплати, а милиони американци се обръщат към хранителни банки по време на най-дългото правителствено блокиране в историята на САЩ, съобщи Индипендънт.

Гостите споделиха в социалните мрежи снимки от луксозното събитие, на което е бил сервиран тристепенен обяд с филе от говеждо, картофи дофинуа с трюфели, сотирани миди и десертно трио, включващо „шоколадова торта Тръмп“.

Президентът беше заснет на трапеза, заобиколен от поддръжници с шапки MAGA, позирайки с вдигнати палци до жени в бални рокли. Събитието включвало ледени скулптури и оперно изпълнение.

По същото време администрацията на Тръмп получи частично разрешение да продължи финансирането на програмата за хранителна помощ SNAP, след като Върховният съд блокира решението на по-низша инстанция, което изискваше пълно финансиране на програмата.

Средствата по SNAP, известна още като програмата за хранителни купони, се разпределят от федералното правителство към щатите всеки месец и поддържат най-голямата инициатива за борба с глада в страната. Замразяването на финансирането остави около 42 милиона американци в несигурност и закъснение на жизненоважни плащания.

Хранителните банки в цялата страна предупреждават, че не могат да поемат потока от семейства, зависими от държавна помощ.

Десетки хиляди федерални служители са временно освободени или работят без заплащане, а много дългогодишни държавни служители вече се нареждат на опашки пред благотворителни организации. „Преди бях администратор на федерални грантове – разпределях помощ за хората. Сега самият аз чакам помощ“, разказа пред Ен Би Си Нюз държавният служител Антъни Спейт, посетил хранителна банка във Вашингтон. „Никога не съм си представял, че ще стигна дотук“, добави той.

Пищното тържество в Мар-а-Лаго беше второто поред, на което президентът празнуваше в компанията на свои поддръжници от MAGA движението. Миналия уикенд Тръмп организира и разточително парти с тема „Великият Гетсби“ – часове преди SNAP да загуби временно финансирането си.

На събитието президентът беше сниман сред гости, облечени в стила на 20-те години на миналия век. „Доналд Тръмп организира парти в стил ‘Гетсби’, докато хранителните помощи за 42 милиона американци изчезват“, написа губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм в пост в X. „На него просто не му пука за вас.“

Нюсъм публикува и генерирано с изкуствен интелект изображение, представящо Тръмп като френската кралица Мария Антоанета – символ на разкоша и безчувствеността пред глада на народа. Прессекретариатът му добави саркастичния надпис: „Лека нощ, селяни!“

Видео от събитието, публикувано от Дъ Дейли Бийст, показва президента седнал на маса с водещия от Фокс Нюз Брет Байър. По-рано през седмицата Байър беше интервюирал Тръмп и му предал молбата на зрител: „Моля ви, направете нещо за високите цени на храните.“

Сред присъстващите се откроявали актьорът Кевин Сорбо, кънтри певецът Джейсън Алдийн със съпругата си Британи, както и британският политик Найджъл Фараж, известен със своята антиимигрантска риторика.

Посещението на Тръмп в Палм Бийч дойде само дни след като той настоя сенаторите да останат във Вашингтон през уикенда, за да постигнат споразумение за прекратяване на правителственото блокиране, което вече навлиза в 39-ия си ден – най-дългото в американската история.

„Сенатът на Съединените щати не бива да напуска града, докато няма споразумение за прекратяване на Демократическото блокиране,“ написа той в Truth Social. „Ако не могат да постигнат сделка, републиканците трябва незабавно да прекратят филибъстъра и да се погрижат за нашите велики американски работници!“

Докато президентът излиташе за Флорида с Air Force One, милиони американци се сблъскваха с хаос при пътуванията си.

Над 1500 полета бяха отменени, а хиляди други закъсняха, след като Федералната авиационна администрация ограничи въздушния трафик в цялата страна поради продължаващото блокиране на правителството, пише БГНЕС.