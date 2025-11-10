IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 52

Летище Бургас затвaря за 6-месечна реконструкция

Първите полети на новата писта са планирани за 1-ви май догодина

10.11.2025 | 12:18 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Летище Бургас затвaря за 6-месечна реконструкция и подмяна на настилката на пистата. С официална церемония ще бъде даден старт на строителните дейности. 50 млн. евро е инвестицията в един от най-мащабните инфраструктурни проекти, които ще реализира концесионерът на морската гара - немският консорциум "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт." 

19 години от началото на концесията на Летище Бургас се навършват днес. Точно днешният ден е избран за старт на строителните дейности по мащабния проект за реконструкция на пистата на летището, съобщи БНР. 

Старата писта е изградена преди 46 години. Тя е с бетоново покритие и е най-дългата на Балканския полуостров. Нова модерна технология ще бъде използвана сега за подмяна на старата настилка, обяснява изпълнителният директор на летището Васил Атанасов

Първите полети на новата писта са планирани за 1-ви май следващата година. Проектът за реконструкция на пистата е изготвен от специалисти с международен опит в продължение на 5 години. 150 работници са ангажирани в строителните дейности.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

летище Бургас ремонт
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem