Летище Бургас затвaря за 6-месечна реконструкция и подмяна на настилката на пистата. С официална церемония ще бъде даден старт на строителните дейности. 50 млн. евро е инвестицията в един от най-мащабните инфраструктурни проекти, които ще реализира концесионерът на морската гара - немският консорциум "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт."

19 години от началото на концесията на Летище Бургас се навършват днес. Точно днешният ден е избран за старт на строителните дейности по мащабния проект за реконструкция на пистата на летището, съобщи БНР.

Старата писта е изградена преди 46 години. Тя е с бетоново покритие и е най-дългата на Балканския полуостров. Нова модерна технология ще бъде използвана сега за подмяна на старата настилка, обяснява изпълнителният директор на летището Васил Атанасов

Първите полети на новата писта са планирани за 1-ви май следващата година. Проектът за реконструкция на пистата е изготвен от специалисти с международен опит в продължение на 5 години. 150 работници са ангажирани в строителните дейности.