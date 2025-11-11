ОИК ще решава казуса с Благомир Коцев, отпуската му изтече в ареста

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна предстои да излезе с решение относно законосъобразността на отпуска, ползван от кмета на града Благомир Коцев, който се намира в ареста от 8 юли.

Компетентният орган се самосезира след постъпили граждански сигнали, в които се поставя въпросът дали продължителното отсъствие на кмета представлява основание за предсрочно прекратяване на неговите правомощия.

Междувременно временно изпълняващият длъжността кмет на Варна Павел Попов заяви, че ще заема поста до 11 ноември. Днес официално изтича разрешеният отпуск на Благомир Коцев.

Кметът на морската столица беше арестуван на 8 юли по време на акция на Комисията за предотвратяване на корупцията. Оттогава той се намира в ареста.