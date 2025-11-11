IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

ОИК ще решава казуса с Благомир Коцев, отпуската му изтече в ареста

Заместващият го Павел Попов заяви, че ще заема поста до днес

11.11.2025 | 09:41 ч. Обновена: 11.11.2025 | 09:46 ч. 8
Благомир Коцев. Снимка: БГНЕС

Благомир Коцев. Снимка: БГНЕС

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна предстои да излезе с решение относно законосъобразността на отпуска, ползван от кмета на града Благомир Коцев, който се намира в ареста от 8 юли.

Компетентният орган се самосезира след постъпили граждански сигнали, в които се поставя въпросът дали продължителното отсъствие на кмета представлява основание за предсрочно прекратяване на неговите правомощия.

Свързани статии

Междувременно временно изпълняващият длъжността кмет на Варна Павел Попов заяви, че ще заема поста до 11 ноември. Днес официално изтича разрешеният отпуск на Благомир Коцев.

Кметът на морската столица беше арестуван на 8 юли по време на акция на Комисията за предотвратяване на корупцията. Оттогава той се намира в ареста. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

благомир коцев варна
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem