Нови обвинения за кмета на Варна Благомир Коцев

Прокуратурата повдигна нови обвинения на кмета на Варна Благомир Коцев. Той е обвиняем за участие в престъпна група и в корупционно престъпление.

Тази сутрин прокуратурата го е обвинила и в принуда и подкупи.

Очаква се в петък на Коцев и защитата му да им бъдат предявени всички материали по делото, което означава, че разследването за корупционна афера в община Варна е на финала си, информира БНР.

Вместо за участие в организирана престъпна група, Коцев вече е обвинен, че се е сговорил с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Николай Маринов и неизвестно лице с имунитет – народен представител от 51-ото Народно събрание, да извършат престъпление от общ характер.

Променен е периодът на действие на сдружението – от юли 2024 до май 2025 година. Досега беше до ноември миналата година.

Освен него с нови обвинения ще бъдат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, освободени под "домашен арест", и един бизнесмена Николай Маринов. В новото обвинение има и неизвестен депутат от 51-вото Народно събрание. Коцев вече е разпитан от разследващите и запознат с новите обвинения, съобщи bTV .

Според прокуратурата обвиняемите са действали в съучастие. Общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев ще бъдат разпитани в София.

Показания ще даде и пиарката на варненския кмет.

Адвокат Диляна Агова, защитник на Стефанов, заяви пред БТА, че при нейния клиент няма някаква съществена промяна в обвинението и добави, че те са по-леки от тези, които са били досега. Прецизирано е, че става дума за престъпно сдружение, а не престъпна група, като това се наказва с лишаване от свобода до шест години. Сдружението е действало от юли 2024 г. до края на май 2025 година. Адвокат Агова обясни, че по нашето законодателство тежко престъпление се води такова, при което се предвижда лишаване от свобода от пет до десет години. Тя добави, че прокуратурата не е изменила мярката на Стефанов, въпреки предявяването на материалите.

Адвокат Агова обясни, че са им предявени всички материали и доказателства по делото и то върви към приключване. Тя отбеляза, че в делото се сочи за народен представител от 51-вото Народно събрание.

Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев започна с акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) през юли.

На 8 юли служители на комисията влязоха в Община Варна, като извършиха претърсвания в кабинета и дома на кмета. Той беше отведен за разпит, заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които също бяха обект на проверката. Същата вечер Коцев беше задържан за 24 часа.

На следващия ден - 9 юли, на Благомир Коцев и на двамата общински съветнижи, бяха повдигнати първоначални обвинения за участие в организирана престъпна група, свързана с корупционни престъпления, подкупи, длъжностни престъпления и пране на пари.

Те бяха задържани за 72 часа, докато Софийската градска прокуратура и Софийският градски съд разглеждаха мерките за неотклонение.

На 9 октомври общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха освободени под домашен арест. Софийският апелативен съд прецени, че макар да има достатъчно доказателства за тяхното участие в корупционна схема, тежестта на обвиненията им не е основание за продължаване на задържането под стража. Междувременно се проведоха няколко протеста във Варна и други градове в подкрепа на кмета Коцев, който продължава да бъде в ареста