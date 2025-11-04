Делото "Коцев": Адвокатът на Йордан Кателиев поиска прекратяване на производството

Адвокатът на общинския съветник Йордан Кателиев – Ивайло Костов – поиска прекратяване на производството по делото на КПК, след като днес на него и на клиента му бяха предявени материалите.

Поискал съм прекратяване на разследването, защото общинският съветник Йордан Кателиев не е извършил престъпление, каза пред журналисти адвокатът му Ивайло Костов след предявяването на материалите по обвинението. Освен това от делото не става ясно какво престъпление е извършил, тъй като е привлечен като обвиняем за това, че заедно с кмета на Варна Благомир Коцев и общинския съветник Николай Стефанов, са поискали подкуп от свидетелката Димитрова, за да упражнят влияние върху Деян Иванов във връзка с конкретна обществена поръчка, което е безсмислица, допълни Костов.

Общинските съветници от Варна Йордан Кателиев и Николай Стефанов, са обвиняеми за поискан подкуп заедно с кмета Благомир Коцев.

Адвокатът обясни още, че клиентът му Кателиев е обвинен в това, че в сговор с кмета Коцев и Николай Стефанов е "поискал подкуп от Пламенка Димитрова, за да упражни влияние върху заместник-кмета", който е ресорен по обществените поръчки Деян Иванов. „Това е окончателното обвинение към момента“, каза Костов.

Той обясни, че свидетелите са разпитани многократно по време на цялото производство по разследването.

Миналата седмица с материалите по делото, събрани в над 60 тома, се запозна варненският кмет. Защитата му също поиска прекратяване на досъдебното производство и пускане на Коцев без мярка за неотклонение.

Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев започна с акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) през юли. Оттогава Коцев е в ареста. Имаше множество протести с искане да бъде освободен.