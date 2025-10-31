Защитата на Коцев поиска прекратяване на делото, други са искали подкупи

Прекратяване на наказателното производство срещу кмета на Варна Благомир Коцев, отмяна на мярката му за неотклонение или изменението ѝ е поискала адвокат Ина Лулчева, обясни тя пред медиите, след като по-рано днес Комисията за противодействие на корупцията предяви на Коцев и защитника му всички материали по делото.

Адвокат Лулчева посочи, че следва да се предявят материалите и на другите обвиняеми по делото, а след това прокурорът трябва да реши дали ще прекрати делото, дали ще го върне за допълнително разследване или ще изготви обвинителен акт.

Всички последни обвинения се базират на свидетелски показания събрани през месец юли, няма нито едно доказателство събрано по-късно, което да е относимо към обвиненията, и да оправдае задържането на кмета на Варна с доводите, които се правеха досега, че трябва още много да се разследва, каза адвокат Лулчева. Тя добави, че не е извършена и никаква дейност по проверка на показанията на разпитаните през юли свидетели. Също така, обвиненията, които се повдигат за искани подкупи, са от лица, които не казват, че им е искан подкуп от кмета, а от други хора, каза Ина Лулчева и уточни, че всички те са обвиняеми. По думите ѝ има и обвинение срещу Коцев, че бил принудил служителка в общината да извърши действие по служба, което тя не искала да извърши.

Адвокатът коментира още, че по делото продължава да има неустановен народен представител като единствената конкретизация е, че той е от 51-ото НС, като този факт не се посочва от свидетел по делото.

„За нас е изключително удовлетворително, че това досъдебно производство приключва и ако прокурорът не постъпи както би следвало, да прекрати наказателното производство, делото ще бъде внесено в съда, където най-накрая ще може да се получи справедливост“, каза адвокат Лулчева. По думите ѝ към момента с оглед приключване на производството, по тези обвинения, няма никакво основание Блгомир Коцев да стои в ареста или да се иска отстраняването му от длъжност.

Кметът на Варна Благомир Коцев, който е в ареста от началото на юли, тази седмица получи 2 нови обвинения и така се оказва с общо 4 обвинения.

Първото обвинение на кмета е, че от юли 2024 г. до края на май 2025 г. като кмет, се сговорил с общинските съветници Йордан Кателиев, Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, както и с неизвестен депутат да вършат корупционни престъпления. В новото постановление за привличане на обвиняем депутатът все така стои неизвестен, но прокурорите са добавили, че е от 51-вото Народно събрание.

Второто обвинение е, че на неизвестна дата от края на ноември 2023 г. до края на март 2024 г. Коцев направил опит да принуди Биляна Якова-Атанасова да изготви заявка за капиталов трансфер за прехвърляне на целеви средства в размер на 3,02 млн. лв. от сметка на Община Варна към "Градски транспорт" ЕАД - Варна, като я предупредил, че ако не изпълни устните му разпореждания, няма да запази работното си място.

Третото е, че от неустановена дата в началото на август 2024 г. до неустановена дата в края на май 2025 г. във Варна с три деяния в съучастие с Кателиев, Стефанов и Антоанета Петрова поискал 366 866 лв., за да за да упражни влияние: от Пламенка Димитрова, за да повлияе на зам.-кмета Диан Иванов; от Траян Георгиев (тук се появява Антоанета Петрова като съизвършител), за да упражни влияние върху зам.-кмета Пламен Китипов за издаване на заповед за одобрение на ПУП на бул. "Приморски"; от Ивелин Иванов - за да повлияе на Китипов за издаване на заповеди за обединение на имоти.

Четвъртото обвинение е, че заедно с Николай Стефанов направил опит да принуди Пламенка Димитрова да прехвърли половината от договорите, по които представляваното от нея дружество "Залива 47 - СП" е изпълнител, на "Корект груп кетъринг" ООД със собственик Ивайло Маринов, като я заплашил, че в противен случай "ще занулят и отнемат бизнеса ѝ". Това престъпление останало незавършено, защото Димитрова подала сигнал в Комисията за противодействие на корупцията.