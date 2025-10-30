Коцев със заповед от ареста: Павел Попов остава и.ф. кмет на Варна до 11 ноември

Със заповед, издадена днес от ареста, кметът на Варна Благомир Коцев възлага на заместника си Павел Попов (ДСБ) да изпълнявам функциите му до 11 ноември т.г. Това съобщи на фейсбук страницата си Павел Попов.

Предходната заповед изтичаше днес, 30 октомври, докогато бе и отпуската, в която Коцев излезе след ареста му на 8 юли.

"Очаквам това да е последната заповед за заместване и след тази дата кметът да възобнови прякото изпълнение на функциите си", написа Павел Попов. Краят на досъдебното производство срещу кмета на Варна означава, че отпадат основанията за задържането му в ареста. "Щом следствието приключи, той трябва да бъде освободен - такива са очевидностите", пише още Попов.

Прокуратурата искаше Коцев да бъде задържан, за да не влияе на следствието. Щом следствието приключи, той трябва да бъде освободен - такива са очевидностите, пише Попов.

Преди дни Софийската градска Прокуратурата повдигна нови обвинения и прецизира част от сегашните на кмета на Варна Благомир Коцев.

Очаква се в петък на Коцев и защитата му да им бъдат предявени всички материали по делото, което означава, че разследването за корупционна афера в община Варна е на финала си.

Вместо за участие в организирана престъпна група, Коцев вече е обвинен, че се е сговорил с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Николай Маринов и неизвестно лице с имунитет – народен представител от 51-ото Народно събрание, да извършат престъпление от общ характер.

Променен е периодът на действие на сдружението – от юли 2024 до май 2025 година. Досега беше до ноември миналата година