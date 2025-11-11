Евакуираха деца от детска градина заради пожар

Пожар в котелното отделение на детска градина в Кърджали е възникнал в понеделник около 11,30 часа. При инцидента няма пострадали.

Ръководството на градината и преподаватели незабавно извели децата от сградата, предаде БГНЕС.

На място са изпратени 6-ма огнеборци с два противопожарни автомобила от службата в Кърджали и три леки автомобила с 4-ма служители. Огънят, причинен от техническа неизправност, е потушен.

Изгорели са горелка, прозорци, опушени били около 200 кв. м стени. Дежурна оперативна група от РУ-Кърджали е извършила оглед.

Образувано е досъдебно производство по случая.