Евакуираха деца от детска градина заради пожар

Инцидентът е от Кърджали, няма пострадали

11.11.2025 | 12:23 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Пожар в котелното отделение на детска градина в Кърджали е възникнал в понеделник около 11,30 часа. При инцидента няма пострадали. 

Ръководството на градината и преподаватели незабавно извели децата от сградата, предаде БГНЕС. 

На място са изпратени 6-ма огнеборци с два противопожарни автомобила от службата в Кърджали и три леки автомобила с 4-ма служители. Огънят, причинен от техническа неизправност, е потушен.

Изгорели са горелка, прозорци, опушени били около 200 кв. м стени. Дежурна оперативна група от РУ-Кърджали е извършила оглед. 

Образувано е досъдебно производство по случая.

пожар детска градина ОДМВР-Кърджали пожарникари
