Защо мечки вече се разхождат из градовете и какви са рисковете?

Над 20 мечки са засечени между Сопот и Калофер

17.11.2025 | 09:45 ч. 12
Снимка: Pixabay

Преди няколко дни камери уловиха мечка да се разхожда из улиците на Карлово. Тя бе засечена да бяга по улиците в жилищния район в северната част на града под местен хотел. 

Защо все по-често животните слизат до къщите, съществува ли риск за здравето на хората и какви мерки предприемат отговорните институции?

"След като видях мечката, повече не сме я виждали, но населението е уплашено. Патрулират автомобилите на Държавното горско стопанство, което до някаква степен ни успокоява. Може би около 8.30-9.00 чуваме всяка вечер лая на кучетата", сподели пред БНТ Ива Дамянова.

"Популацията е вече твърди голяма. Няма място за всички мечки в гората. Вторият голям проблем е, че доста от хората хранят мечките. На места намираме оставена храна от плодове, зеленчуци, дори и сладко от вкъщи. Към момента само се молим на хората да не ги хранят. Няма такива рестриктивни мерки за поставяне на храна точно, специално на мечките. Затова ги умолявам, не социализирайте мечките. Това е голям проблем и за мечката, и за хората, както виждаме", каза инж. Златю Кличев, директор на ДГС-Карлово.

По думите му, на база на ловните камери и дружинки, между Сопот до Калофер са засечени над 20 мечки.

мечки калофер сопот
