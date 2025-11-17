IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Към възрастните хора: Само в пощите ще е обмяната в евро срещу лична карта

Превалутиране ще се прави и с нотариално пълномощно по образец

17.11.2025 | 09:53 ч. 7
БГНЕС

При превалутирането на българските левове в евро в пощите ще се проверяват документите за самоличност, като ще се прави тяхно копие и ще се извършва проверка за валидността им. Това пояснява пред БНР Александър Кирилов, който отговаря за сигурността в "Български пощи".

"Анонимни ползватели на услугата няма да има. Всички наши клиенти ще бъдат идентифицирани", посочва той.

Оценени са всички рискове за нивото на сигурност в малките обекти, уверява Кирилов.

Възрастните хора са рискова група. За целта се провеждат информационни кампании по места, съвместно с териториалните структури на МВР.

"Подчертаваме изрично, че услугата по превалутиране в тези малки населени места, където няма други финансови институции, се извършва само и единствено в пощенските станции."

Всякакви други обаждания, които ще подканват хората да го направят другаде и с мотив спешност, са измама, подчертава Александър Кирилов.

Ще има публикуван списък на пощенските станции, които ще могат да обменят по предварителна заявка по-големи суми.

Допуска се превалутиране да се прави и с нотариално заверено пълномощно, чийто образец предстои да бъде публикуван. Упълномощеният ще представя и своя документ за самоличност, както и копие на документа за самоличност на упълномощителя, което няма да се нуждае от нотариална заверка.

