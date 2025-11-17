Пребиха служител на "Градска мобилност" в Монтана заради поставена скоба

Служител на центъра за "Градска мобилност" в Монтана бе пребит заради поставена скоба на неправилно паркиран автомобил. Пострадалият е с наранявания по главата и лицето, а по случая има задържан.

Инцидентът се развива на оживения бул. "Хаджи Димитър". Ден преди нападението контрольори от "Градска мобилност" поставят скоби на два автомобила, собственост на семейство, паркирало в нарушение. След заплащане на глобата екип пристига и премахва устройствата.

На следващия ден служителят, който по-късно става жертва на нападението, отива отново на мястото.

"Среща го лице, започва да го обижда, наплюва го, нанася му удари с ръка в главата и го рита. Подава сигнал на телефон 112, идва екип на полицията", разказа Емил Иванов, директор на "Градска мобилност" – Монтана.

Самият Иванов пристига минути след нападението.

"Извикахме спешна помощ, течеше му кръв от носа. Доколкото имаме информация от шефа на полицията г-н Шумански, лицето е задържано", допълни той.

Действия на полицията и прокуратурата

От прокуратурата съобщиха, че е образувано досъдебно производство. Нападателят е задържан за 24 часа и предстои да му бъде повдигнато обвинение, предаде БГНЕС.

От центъра за "Градска мобилност" коментираха, че в последните две години – откакто функционира синята зона в Монтана – подобни инциденти не са прецедент.