Дали Доналд Тръмп е "крипто президентът", за който се представи?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се представи пред избирателите по време на кампанията си като следващия „крипто президент“. Неговата администрация въведе благоприятни регулации за криптовалутите и помилва на Чанпен Джао - основателят на борсата Binance.

Досега обаче това не се е превърнало в звездна възвръщаемост за притежателите на биткойн, най-голямата цифрова валута в света.

Цената на биткойн падна с 3,7% до 96 022 долара в сутрешната търговия в Ню Йорк в петък, под нивото от 102 195 долара, наблюдавано в деня на встъпването в длъжност на Тръмп на 20 януари.

Биткойн се представи по-зле от S&P 500 от началото на годината, като се покачи с 2,7% в сравнение с печалба от 15% за индекса на най-големите листвани компании в Америка.

Прословуто волатилният дигитален актив прекъсна седемгодишна серия от месечни печалби през октомври, падайки с близо 5%, след като Тръмп уплаши инвеститорите и предизвика най-голямата ликвидация на криптовалути досега, като обяви 100% мито върху китайския внос и заплаши с контрол върху износа на критичен софтуер.

Биткойн падна до 104 783 долара между 10 и 11 октомври, след като няколко дни по-рано достигна рекордно високо ниво над 126 000 долара. Анализатори от 10x Research, фирма за проучване на дигитални активи, смятат, че крипто индустрията е навлязла в мечи пазар (Meчите пaзapи чecтo зaпoчвaт, ĸoгaтo cтpaxoвeтe oĸoлo иĸoнoмичecĸия pacтeж зaпoчвaт дa нapacтвaт, зacилвaйĸи ce дocтa пpeди иĸoнoмиĸaтa дa нaвлeзe в peцecия).

В бележка от тази седмица фирмата заяви:

„Признаваме, че е трудно да се обърне агресивно към мечи позиции, когато индексите на акциите са близо до историческите си върхове, а инерцията на изкуствения интелект остава непокътната. Позиционирането на криптовалути обаче разказва различна история: купувачите на [борсово търгувани фондове или ETF] изглеждат изтощени, търговските бюра все още се възстановяват от ликвидацията на 10 октомври, а инвеститорите на дребно понесоха значителни загуби тази година.“

За критиците си, биткойнът няма особен смисъл освен хазарта, че цената му ще се повиши. Поддръжниците му предполагат, че може да има ежедневна полза като дигитално хранилище на богатство и метод на плащане, но развитието на практическата му полезност е мъчително бавно.

Том Есей, президент на Sevens Report, каза:

„Мисля, че това, което се случи, е, че хората изпревариха малко себе си, като обявиха биткойн за нещо различно от по същество рисков актив, какъвто той все още е в този момент. В много отношения Тръмп е президентът на биткойн. Има напредък в легитимността на биткойн, в използването му в ежедневната търговия, но това са нашите бавно развиващи се, но важни постижения. Те ще се проявят в общите показатели за търсене след години. Мисля, че хората си мислеха, че моментът на биткойн е дошъл. Все още не е.“

Глобалните пазари са нестабилни

Ралито на американските акции в началото на седмицата, тъй като инвеститорите намериха утеха в края на спирането на работата на правителството на САЩ, отшумя.

В четвъртък Nasdaq падна с 2,3%, със стръмни загуби в акции, свързани с изкуствен интелект, включително Nvidia и Palantir Technologies, след като инвеститорите се сблъскаха с подновена несигурност относно намаляването на лихвените проценти поради опасения от инфлация и разединение сред централните банкери относно здравето на американската икономика.

ETF-ите за биткойн регистрираха нетен отлив от около 870 милиона долара в четвъртък, което е второто по големина дневно теглене от дебюта им, съобщи Bloomberg.

Очаква се следващото събитие за определяне на лихвените проценти на Федералния резерв на САЩ на 10 декември да бъде важна дата за сектора.

„Мисля, че хората започват да се притесняват, че Фед ще отложи тази среща, която според мен е поне част от днешната [четвъртък] разпродажба", каза Матю Тътъл, инвеститор в биткойн и главен изпълнителен директор на Tuttle Capital Management, цитиран от The Times.

Той добави, че докато цената на биткойн пада, той „купува спада“.

„Знаете ли, мисля, че в средносрочен и дългосрочен план съм оптимист“, отбеляза той, но допълни: "Когато биткойнът достигна 120-те долара, това беше страхотно, но стигна твърде далеч, твърде бързо и както всичко останало, можеш да бъдеш най-големият бик на биткойн досега, седейки на огромни печалби. И старата поговорка: вземете печалбите си, преди някой друг да ви ги вземе - това важи за всичко, включително за биткойн. Хората обичат да говорят за биткойн като за някакъв магически актив, но всъщност не е.“

Нивото от 100 000 долара се счита за важен психологически праг за инвеститорите. Нервността на инвеститорите се отразява на по-широкия крипто пазар.

Много участници в търговията на дребно „са в дълбока криза, което намалява склонността им към риск и ограничава притока на свеж капитал в криптовалутите“, заявиха анализатори от 10x Research.

Ройтерс твърди, че семейството на Тръмп е спечелило над 800 милиона долара от продажби на крипто активи през първата половина на 2025 г. Въпреки това, мемът на Тръмп, пуснат през януари с тикер $TRUMP, се е сринал по стойност от диапазон между 60 и 65 долара до 8 долара.

Първите първични публични предлагания на криптовалутните борси Bullish и Gemini са паднали с около 68% от пика на листването им на 13 август и 12 септември. Междувременно Circle се е сринал с 67% от пика си на 23 юни.

Това не може да е видът представяне, което президентът е имал предвид, когато е говорил за превръщането на САЩ в „крипто столица на света“ през юли.