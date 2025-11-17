Русия строи 400 танка годишно, но не може да избегне войната с дронове

Русия увеличава броя на бронираните части, оборудвани с модерни танкове като Т-90М и Т-80БВМ, което сигнализира за продължаващ ангажимент към мащабни наземни войни въпреки загубите на бойното поле и нарастващите заплахи от дронове. Тази оценка е от нов анализ на Janes, публикуван на 16 ноември 2025 г.

Според Janes, руската отбранителна промишленост в момента е способна да произвежда до 250 танка Т-90М „Прорив“ годишно в завода „Уралвагонзавод“, както и до 150 танка Т-80БВМ в завода „Омсктрансмаш“.

Тези цифри отразяват индустриалния капацитет на страната да поддържа и разширява бронираните си сили, дори когато западните анализатори обсъждат бъдещото значение на танковете във високотехнологичната война.

В доклада се отбелязва, че докато украинското военно разузнаване оценява производството на Т-90М на 250 бройки годишно, Janes предлага по-консервативен диапазон от 150 до 200 нови бройки годишно. Не е предоставена подробна оценка за темпа на производство на Т-80БВМ, въпреки че е цитирана цифрата за капацитет от 150 бройки.

Janes сравнява танковия инвентар на Русия от началото на пълномащабната война през 2022 г. до края на 2025 г. Според съобщенията броят на танковете Т-90М се е увеличил от приблизително 50 на 200 бройки, докато инвентарът на Т-80БВМ е нараснал от около 100 на 280 бройки.

За разлика от това, броят на Т-72Б3 леко е намалял от 1200 на 1100, което предполага, че изтощението на бойното поле се компенсира частично от нови доставки.

Взети заедно, тези три типа бойни машини сега представляват приблизително 65–70% от активния танков парк на Русия, в сравнение с 50% преди пълномащабното нахлуване в Украйна, според Джейнс.

Освен обемите на производство, анализът подчертава по-широкото разпространение на съвременни танкове сред руските части. В началото на 2022 г. само две части са експлоатирали танкове Т-90М, в сравнение с приблизително 20 части днес. Броят на частите с Т-80БВМ се е увеличил от 4 на 23, а на тези с Т-72Б3 - от 35 на 53.

Janes обаче предупреждава, че терминът „част“ може да се отнася до всичко - от взвод (няколко танка) до цял батальон (30-40 танка), което затруднява определянето на точната сила на фронтовата линия. Въпреки това, данните показват широко разпространени усилия, за да се гарантира, че повече части, дори и с по-малък брой бойни състав, имат достъп до съвременни основни бойни танкове.

По-рано руски войник, интервюиран от Vault8, критикува танка Т-80БВМ като ненадежден и лошо построен, позовавайки се на чести механични повреди, лошо представяне в кален терен и неефективни подобрения на място. Според Defence Blog, екипажът съобщава за постоянни повреди, включително течове на хидравлика и забавяне на стартирането под огън.