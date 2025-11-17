IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Елси Хюит кара тежка бременност, не може да ходи

Скоро ще стане майка за първи път

17.11.2025 | 21:45 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Елси Хюит явно кара тежка бременност. 29-годишната моделка разкри, че постоянно изпитва болка. Тя скоро ще стане майка за първи път, а щастливият татко е комикът Пийт Дейвидсън.

Елси смята, че болката е заради това, че тя страда от ендометриоза.

"Изпитвам болка от самото начало и просто става по-лошо и все по-лошо. В абсолютна агония съм почти 24/7. Тази сутрин е много зле", каза тя в Instagram Stories.

Звездата разкри, че е изпробвала упражнения, разтягания, физиотерапия, инжекции със стероиди, акупунктура и дори излекуване на енергията, за да опита да се справи с болката.

"Към този момент, ако се сетите за нещо, което може да се направи за болката, аз вече съм го направила. Опитах всичко и само става по-лошо, и аз не мога да вървя. Аз просто страдам и съм в такава болка всеки един ден. Аз всъщност дори не знам как би могло да стане по-лошо от това...", посочи още моделката.

звезди Елси Хюит Пийт Дейвидсън бременност бебе
