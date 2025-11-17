Джейн Фонда за загубата на звезди-връстници: Тежка година

Джейн Фонда говори открито за болезнената реалност да губиш свои холивудски връстници — сред тях Джийн Хекман, Робърт Редфорд и Даян Кийтън.

„Годината беше тежка“, каза 87-годишната актриса пред People на 30-ата годишнина на "EmPower Party" — благотворителното събитие на Georgia Campaign for Adolescent Power — в четвъртък, 13 ноември.

Попитана за Хекман — който през 1972 г. печели „Оскар“ за най-добър актьор за „Френска връзка“ („The French Connection“), същата година, в която Фонда взема „Оскар“ за най-добра актриса за „Клут“ („Klute“) — тя отговаря: „Знаеш ли, той и Редфорд…“

„Той дойде тук, за да подкрепи GCAPP. И прожектирахме „Боси в парка“ („Barefoot in the Park“)“, разказа тя за романтичната драма от 1967 г., която двамата заснемат заедно.

„А Даян Кийтън — тъкмо приключих работа с нея. Боже, бях шокирана. Наистина шокирана. Ставаш стар и всички около теб започват да умират“, продължава Фонда, която последно игра с Кийтън в „Клубът на книгата: Следваща глава“ („Book Club: The Next Chapter“) от 2023 година.

Кийтън почина в Калифорния на 11 октомври на 79 години. По-късно стана ясно, че причината е била пневмония.

Редфорд си отиде няколко седмици по-рано — на 16 септември в дома си в Юта. Причината за смъртта му не беше оповестена.

След новината за смъртта на Редфорд, Фонда публикува емоционално изявление: „Срина ме тази сутрин, когато прочетох, че Боб го няма. Не мога да спра да плача. Той значеше много за мен и беше прекрасен човек във всяко отношение. Представляваше Америка, за която трябва да продължим да се борим.“

Фонда и Редфорд работят заедно по редица проекти в рамките на шест десетилетия: „Tall Story“ от 1960 г., „The Chase“ от 1966 г., „Боси в парка“, „The Electric Horseman“ от 1979 г. и „Our Souls at Night“ от 2017 година.

В интервю за People от 2008 г. Фонда си спомня работата с Редфорд: „Толкова е красив и толкова прекрасен човек… На всеки филм, който правехме заедно, се влюбвах в него наново.“

Тялото на Хекман е открито в дома му в Ню Мексико на 26 февруари. Той беше на 95 години. Съпругата му от над 30 години, 65-годишната Бетси, също е намерена мъртва. Аутопсията установява, че Бетси е починала от хантавирус няколко дни преди Джийн, който си е отишъл от хипертонично и атеросклеротично сърдечно-съдово заболяване. Като съпътстващ фактор е посочена и болестта на Алцхаймер.

Фонда създава Georgia Campaign for Adolescent Power & Potential заедно с бившия си съпруг Тед Търнър през 1995 г., когато двамата живеят в Атланта.

Според официалния сайт на GCAPP, организацията „работи с стотици училища и други структури, работещи с младежи, за да осигури информацията, знанията и мотивацията, от които младите хора се нуждаят, за да правят здравословни избори, които да им помогнат да разгърнат потенциала си.“

На събитието Фонда каза пред People: „Ние сме организацията, към която всички в Джорджия се обръщат, когато става дума за работа с тийнейджъри — и съм много горда с това.“