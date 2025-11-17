САЩ вече не е враг номер едно на Русия, Великобритания зае почетното място

През последните години Великобритания се превърна в предпочитан злодей в очите на Москва. Тя е обвинена в планиране на атаки с дронове срещу руски летища, взривяване на тръбопровода „Северен поток“, ръководене на „терористични“ нападения в Русия и дори в съучастие в миналогодишната ужасяваща атака на концерт на „Ислямска държава“ в Москва.

Тази седмица към купчината обвинения беше добавено ново: руските власти твърдят, че британското разузнаване се е опитало и не е успяло да примами руски пилоти да дезертират на запад.

„ФСБ разкри всичко това много подробно“, каза Сергей Лавров, руският външен министър, пред репортери в Москва, описвайки това, което той нарече подкрепен от Великобритания заговор за примамване на руски пилот, управляващ самолет „Кинжал“, оборудван с ракети, в Румъния, където, според него, той ще бъде свален от силите на НАТО. „Не знам как британците ще се измият от това, въпреки че способността им да играят ролята на гъска, излизаща от душа, е добре известна“, добави Лавров, използвайки руски идиом, който представя Великобритания като някак си винаги безупречна, въпреки действията си.

Докато Москва се стреми да възстанови връзките си с администрацията на Доналд Тръмп, Великобритания пое ролята, някога запазена за САЩ – главния противник на Кремъл и предпочитаното плашило в неговата пропагандна война.

„Русия се смята за наравно със Съединените щати“, казва капитан Джон Форман, бившето аташе по отбраната на Обединеното кралство в Москва, пред The Guardian. „Сега те не могат да критикуват Тръмп директно, така че кого обвинявате за вашите неволи – за загубите в Украйна, за милион жертви? Вините най-близкото нещо, британците. Лесно е да ни изобразите като корена на всички проблеми на Русия.“

Тази година руската служба за външно разузнаване (СВР) заяви:

„Лондон днес, както и в навечерието на двете световни войни, действа като основен подстрекател“

Според Русия, това е мантия, която Великобритания носи от време на време повече от два века.

По време на Студената война САЩ бяха известни на жаргона на КГБ като „основен враг“, а Великобритания беше на второ място. Въпреки че съперничеството и взаимното шпиониране между двете страни никога не изчезнаха, в съзнанието на Кремъл заплахата от Великобритания беше до голяма степен подсюжет към основната битка между Москва и Вашингтон.

Но съперничеството между Русия и Великобритания има дълга история, която се простира до „Голямата игра“ от 19-ти век, когато имперска Русия и Великобритания се бореха за влияние в Централна Азия, където империите им се доближаваха на 30 км една до друга на някои места.

Имаше кратък период, когато империите бяха съюзници, но след Октомврийската революция от 1917 г. Великобритания отново се превърна в основен антагонист, възприемана от марксистките болшевики като водеща сила, представляваща стария капиталистически и империалистически ред.

По това време САЩ бяха просто второстепенна мисъл

Ранната съветска служба за външно разузнаване покриваше страната от британския си отдел, „тъй като беше англосаксонска страна и защото така или иначе не ни притесняваше особено“, по думите на Жорж Агабеков, разузнавач, който по-късно дезертира.

Пълномащабното нахлуване в Украйна обаче доведе отношенията до ново дъно.

Въпреки че бюджетът и възможностите на Великобритания са много по-малки от тези на САЩ, британците често са били много по-склонни от американските си колеги да поемат рискове и да разширяват границите, когато става въпрос за военна помощ на Украйна и споделяне на разузнавателна информация.

„Британците бяха с една крачка напред още от първите дни“, отбелязва източник от украинското разузнаване.

Борис Джонсън беше един от първите западни лидери, посетили Киев след нахлуването, пристигайки в началото на април 2022 г., само 10 дни след като руските сили се изтеглиха от позициите около столицата. Едва през февруари 2023 г., Джо Байдън направи своето посещение. Американските представители одобриха масовата подкрепа за Украйна, но се предпазиха от ескалация, докато Джонсън често използваше оптимистична реторика за поражението на Русия, което не остана незабелязано в Москва.

Руски представители, включително Владимир Путин, многократно се възползваха от твърденията, че Джонсън е провалил потенциално мирно споразумение през пролетта на 2022 г. Според Москва, Киев е бил готов да се съгласи с условията в началото на войната, но се е оттеглил по британска заповед – версия на събитията, отхвърлена от президента Володимир Зеленски, но сега вградена в руските държавни медии.

„Огнища на англофобия наистина съществуват в службите за сигурност, сред хора като Николай Патрушев, Александър Бортников и Сергей Наришкин“, казва Форман, визирайки трима от най-влиятелните силовици на Русия, членове на руското правителство.

Сред управляващия елит на Русия, някога безобидният термин „англосаксонци“ се прероди като съкращение за най-дълбоките тревоги на Кремъл относно Запада. В официалния лексикон той вече не означава древен народ, а геополитическа клика, водена този път от Лондон и обвинена в заговор за сдържане, унижение и в крайна сметка разрушаване на Русия.

Враждебността се е промъкнала отгоре надолу. Руските телевизионни пропагандисти сега се състезават да отправят все по-сензационни заплахи: един от любимите водещи на Путин редовно се хвали, че Великобритания може да бъде „потопена под водата“ от новото ядрено торпедо на Русия.

Общественото мнение последва примера му. Според проучване на Левада център това лято, 49% от руснаците посочват Великобритания като един от основните врагове на страната си, втори след Германия.

„Британското разузнаване остава любим черен звяр за анализаторите в Русия“

Но тази омраза изглежда е останала до голяма степен незабелязана в самата Великобритания, добавя Форман.

„Тях ги е грижа за нас много повече, отколкото нас за тях“, казва той. „Това не е реципрочна връзка; средностатистическият британец на улицата няма представа, че тази омраза съществува.“

Допълнително объркване създават и посланията на Москва, които често са противоречиви, изобразявайки Великобритания като избледняваща колониална реликва, както и като сила с прекомерно влияние върху световните дела.

„Съветските лидери тогава, а и руските лидери сега, правят на Обединеното кралство обратен комплимент, като твърдят, че вярват, че Лондон стои зад всяка конспирация срещу тях“, пише Майкъл Кларк, гостуващ професор по отбранителни изследвания в King's College London, в скорошен брой на British Army Review. „Британското разузнаване остава любим черен звяр за анализаторите в Русия."

В същото време, както се посочва в скорошен доклад на мозъчния тръст New Eurasian Strategies Research, Великобритания е изобразена в Москва „като отслабена сила, марионетка на Съединените щати и общество в морален и социален упадък“.

Великобритания не е сама в галерията на враговете на Кремъл

След избирането на Тръмп, Европа като цяло се присъедини към редиците – вече не е лоялен последовател на Вашингтон, а, според Москва, истинският източник на западна агресия и нестабилност.

И все пак, Обединеното кралство изглежда заема специално място.

„Те не харесват Европа, но наистина мразят британците, това е посланието, което се излъчва, когато се говори с руснаците“, казва висш европейски дипломат в Москва, който поиска анонимност, за да говори свободно.

Трудно е да се прецени какво означава статутът на враг на Великобритания за действителната руска политика спрямо Обединеното кралство.

Обединеното кралство не е единствено в обвиняването на Москва в провеждане на широкообхватна хибридна кампания на нейна територия. В цяла Европа разузнавателните служби обвиняват Москва за саботаж, палежи и дезинформационни операции, част от това, което те описват като координирана кампания срещу континента.

Но в дипломатически план Москва изглежда уникално нежелае да се ангажира с Лондон, дори чрез частни канали. „Файненшъл таймс“ съобщи тази седмица, че Лондон се е опитал безуспешно да установи дискретна линия за комуникация, докато Кремъл се е оказал по-възприемчив към Берлин и Париж.

Павел Баев, професор-изследовател в Института за изследване на мира в Осло, предполага, че това може да се дължи на факта, че военната подкрепа за Украйна се радва на широка подкрепа сред британската общественост и в целия политически спектър, докато в други европейски страни е по-оспорвана.

„В резултат на това“, казва Баев, „Москва се фокусира повече върху Германия и Франция като потенциални канали за провал на европейските планове за превъоръжаване.“

Кларк отбелязва, че враждебността на Москва се изостря от това, което тя вижда като стратегическа уязвимост на Великобритания: страна, съюзена с Европа, но стояща извън нея и все по-изолирана от нея.

„Москва възприема, че Обединеното кралство се е изолирало от европейските си партньори в процеса на Брекзит и ще ѝ отнеме известно време, за да си възвърне политическата позиция, която е загубила сред големите европейски сили“, допълва той.

В същото време, пише Кларк, Великобритания се бори да поддържа обновено стратегическо партньорство със САЩ, като трудно поддържа тесни връзки при администрациите на Тръмп и Байдън.

„Така че от гледна точка на Москва, Обединеното кралство е по-изолирано от всякога от 1914 г. насам и може да бъде атакувано.“