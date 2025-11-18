В СРС гледат делото "Корал" за документна измама срещу Лена Бориславова

Днес Софийският районен съд (СРС) ще заседава по делото "Корал" срещу депутата от "Продължаваме промяната" Лена Бориславова.

Делото ще се гледа по административен ред. Това означава, че ако бъде доказана вината й, Бориславова може да бъде само глобена.

Бориславова е обвинена от прокуратурата в документна измама. Според прокуратурата тя съзнателно е ползвала неистински документи през май 2021 година пред Агенцията по вписванията. По този начин тя е отписала бившия председател "Продължаваме Промяната" Кирил Петков от сдружение "Да запазим Корал".

Сигналът за документното престъпление бе подаден през месец април миналата година от председателя на сдружението Атанас Русев. Обвинителният акт срещу Бориславова беше внесен през юни миналата година, а през януари тя се отказа от имунитета си, предава БГНЕС.