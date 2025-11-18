IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кола блъсна 64-годишна жена в Бургас

Жената е ударена от "Мерцедес" със софийска регистрация, управляван от 39-годишна бургазлийка

18.11.2025 | 08:37 ч. 3
Снимка: БГНЕС

64-годишна жена пострада в Бургас, след като кола я блъсна на улица в квартал "Зорница". 

Инцидентът е от понеделник вечер, случил се е минути след 18.00 часа, коагто вече е тъмно, в района на блок 7.

Лек автомобил "Мерцедес", със софийска регистрация, управляван от 39-годишна бургазлийка блъска внезапно излязлата на пътното платно 64-годишна пешеходка от Бургас, която получава фрактура на дясната ръка. Жената е прегледана в УМБАЛ-Бургас, но отказала хоспитализация и е освободена за домашно лечение. Няма опасност за живота ѝ, уверяват от полицията в морския град, пише БГНЕС.

