Нов единен електронен билет за влак, автобус, самолет и кораб

Единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден транспорт предвижда новият Закон за обществен транспорт. Той вече е пуснат за обществено обсъждане от Министерството на транспорта, съобщи БНР.

С новия билет пътниците ще могат да планират цялото си пътуване с една транзакция и с по-лесни връзки между различните превозвачи.

Заложено е създаване на цялостна рамка за планиране, управление, възлагане, финансиране, цифровизация и контрол на обществения транспорт.

Законът създава и Национална транспортна схема, която ще координира разписанията, така че да се намали времето за изчакване и да има поне три връзки дневно за всяко населено място. Предвижда се и единна електронна система с актуална информация за маршрути, разписания и връзки.

Електронният билет ще е валиден за различни видове транспорт в рамките на едно пътуване. Пътниците ще могат да го купят с една транзакция, като комбинират сухопътен, въздушен или воден транспорт. Системата ще бъде отворена и съвместима с всички оператори и ще използва модерни стандарти за валидиране, проверка и разпределение на приходите.

Всеки билет ще се издава в електронна форма, премахвайки нуждата от множество отделни билети.

Проектозаконът предвижда също механизми за сътрудничество между общините, разширяване на междуобщински транспортни схеми, възможност за превоз по заявка в малките населени места и прозрачни правила за достъп до автогари и автоспирки.