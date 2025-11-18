IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 80

Нов единен електронен билет за влак, автобус, самолет и кораб

Национална транспортна схема ще координира разписанията

18.11.2025 | 14:16 ч. Обновена: 18.11.2025 | 14:28 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден транспорт предвижда новият Закон за обществен транспорт. Той вече е пуснат за обществено обсъждане от Министерството на транспорта, съобщи БНР. 

С новия билет пътниците ще могат да планират цялото си пътуване с една транзакция и с по-лесни връзки между различните превозвачи. 

Заложено е създаване на цялостна рамка за планиране, управление, възлагане, финансиране, цифровизация и контрол на обществения транспорт. 

Законът създава и Национална транспортна схема, която ще координира разписанията, така че да се намали времето за изчакване и да има поне три връзки дневно за всяко населено място. Предвижда се и единна електронна система с актуална информация за маршрути, разписания и връзки.

Електронният билет ще е валиден за различни видове транспорт в рамките на едно пътуване. Пътниците ще могат да го купят с една транзакция, като комбинират сухопътен, въздушен или воден транспорт. Системата ще бъде отворена и съвместима с всички оператори и ще използва модерни стандарти за валидиране, проверка и разпределение на приходите.

Всеки билет ще се издава в електронна форма, премахвайки нуждата от множество отделни билети.

Проектозаконът предвижда също механизми за сътрудничество между общините, разширяване на междуобщински транспортни схеми, възможност за превоз по заявка в малките населени места и прозрачни правила за достъп до автогари и автоспирки.  

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

единен електронен билет Министерство на транспорта
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem