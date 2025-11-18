В кадър: Откриха къщата-музей на Наим Сюлейманоглу в Момчилград

Снимка: Пресцентър БСП 1 / 6 / 6

"Наим Сюлейманоглу беше изключителен спортист. Той бе символ на воля и решителност, вдъхновяваше милиони и беше пример за сила и непреклонност. Къщата-музей е място, което напълно заслужено съхранява неговото наследство", заяви министърът на спорта Иван Пешев по време на официалното откриване на мемориалната къща на считания за най-велик щангист в историята.

"Усилията на Посолството на Република Турция у нас, на Турската агенция за сътрудничество и координация (ТИКА) и на Община Момчилград, вложени в реализацията на къщата-музей на Наим Сюлейманоглу, са израз на дълбокото уважение към един шампион и знак за духа на приятелство, сътрудничество и взаимно доверие, който обединява нашите две държави", посочи още министърът.

Днес се навършват 8 години от смъртта на трикратния олимпийски шампион. На събитието в негова памет присъства турска делегация, представена от Н. Пр. Мехмет Саит Уянък, посланик на Република Турция у нас, министъра на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой, министъра на младежта и спорта Осман Ашкън Бак, директора на Дирекцията по религиозните въпроси проф. д-р Сафи Арпагуш, председателя на ТИКА Абдула Ерен, както и други официални лица от турската държава.

Сред официалните гости от българска страна бяха председателят на Комисията по въпросите на младежта и спорта в 51-то Народно събрание Габриел Вълков, зам.-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев, кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, кметът на Момчилград Илкнур Кязим, народни представители, общински съветници. На събитието присъства и председателят на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев, представители на турската централа по щанги, както и близки на шампиона.